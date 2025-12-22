Resumen: Rescatan en Medellín a un mono capuchino en estado crítico, víctima de tenencia ilegal y tráfico de fauna silvestre, según autoridad ambiental.

‘La tenían encerrada y maltratada’: Mono capuchino llega agonizando a centro de rescate en Medellín

Un nuevo caso de tenencia ilegal de fauna silvestre dejó en evidencia las graves consecuencias del tráfico de animales. Una hembra adulta de mono capuchino fue ingresada en estado clínico crítico al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), luego de ser hallada en una unidad residencial de la ciudad, donde permanecía de forma ilegal.

La presencia del primate fue reportada por la comunidad a la línea de atención de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental en la región.

Al llegar al lugar, los equipos especializados confirmaron que el animal presentaba un deterioro físico severo, compatible con un prolongado periodo de cautiverio y manejo inadecuado.

Durante la valoración inicial, los veterinarios evidenciaron que el mono capuchino no podía desplazarse con normalidad, presentaba cojera en uno de sus miembros inferiores, múltiples heridas abiertas cubiertas con cremas de uso humano, hematomas visibles en el rostro y el pecho, así como rastros de sangre en la cavidad oral. Su condición fue catalogada como grave y requirió atención médica inmediata.

Esta especie no tiene distribución natural en el Valle de Aburrá, por lo que su presencia en zonas urbanas siempre está asociada a redes de comercialización ilegal.

Según los expertos, la captura de estos animales implica la ruptura violenta de sus grupos sociales y, en muchos casos, la muerte de otros individuos durante el proceso.

En Colombia, los monos capuchinos habitan de manera natural en regiones como la costa Caribe, el Pacífico, el Urabá antioqueño, el valle del río Cauca y zonas ribereñas del Magdalena, donde cumplen un papel fundamental en la dispersión de semillas y el equilibrio de los ecosistemas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no apoyar la compra, venta ni posesión ilegal de animales silvestres, denunciar estos casos y contribuir activamente a la protección de la vida silvestre en el territorio.

