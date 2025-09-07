¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

Resumen: El DIM anunció las disposiciones logísticas para el Clásico Paisa. Conoce las edades de ingreso, los horarios de las taquillas y las restricciones para los hinchas del equipo visitante.
El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha publicado las disposiciones logísticas para el Clásico Paisa de hoy, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes.
El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:20 p. m.
Estas son las principales medidas anunciadas por el equipo rojo:
Además, el club confirmó que no se permitirá el ingreso de parafernalia, barras organizadas o prendas alusivas al equipo visitante en la tribuna oriental. Se recomienda a los hinchas descargar el código QR de su boleta y llegar con anticipación para evitar contratiempos.
El Metro informó que los seguidores del equipo rojo deberán ingresar al sistema únicamente por las estaciones Floresta y Santa Lucía, mientras que los hinchas verdolagas tendrán habilitadas las estaciones Estadio y Suramericana.
Además, se establecieron restricciones en las paradas de los trenes, para que lo tenga en cuenta.
