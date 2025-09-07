¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

Minuto30
    Medellín es ejemplo de convivencia en el fútbol
    Foto: Cortesía
    Resumen: El DIM anunció las disposiciones logísticas para el Clásico Paisa. Conoce las edades de ingreso, los horarios de las taquillas y las restricciones para los hinchas del equipo visitante.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha publicado las disposiciones logísticas para el Clásico Paisa de hoy, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes.

    El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:20 p. m.

    Estas son las principales medidas anunciadas por el equipo rojo:

    • Edades de ingreso:
      • Norte y Sur: Mayores de 14 años.
      • Occidental y Oriental: Mayores de 5 años.
    • Puntos de atención:
      • Taquilla Iván de Bedout: desde la 1:00 p. m.
      • Taquilla 2 de occidental: desde las 3:00 p. m.
    • Restricciones: No está permitido el ingreso de bolsos, morrales ni cascos.

    Además, el club confirmó que no se permitirá el ingreso de parafernalia, barras organizadas o prendas alusivas al equipo visitante en la tribuna oriental. Se recomienda a los hinchas descargar el código QR de su boleta y llegar con anticipación para evitar contratiempos.

    Disposiciones logísticas para el Clásico Paisa

    ¡Disposiciones logísticas para el Clásico Paisa!

    El metro espera a los hinchas del clásico

    El Metro informó que los seguidores del equipo rojo deberán ingresar al sistema únicamente por las estaciones Floresta y Santa Lucía, mientras que los hinchas verdolagas tendrán habilitadas las estaciones Estadio y Suramericana.

    Además, se establecieron restricciones en las paradas de los trenes, para que lo tenga en cuenta.

    Lea también: Así se moverán los hinchas de Medellín y Nacional en el Metro tras el clásico de este domingo

    Aquí más Noticias de Deportivo Independiente Medellín

