Resumen: El Metro de Medellín anunció cambios en el ingreso y las paradas de trenes para los hinchas de Medellín y Nacional tras el clásico de este domingo 7 de septiembre.

Así se moverán los hinchas de Medellín y Nacional en el Metro tras el clásico de este domingo

El Metro de Medellín anunció medidas especiales para garantizar la seguridad y el orden en la movilidad de los hinchas, tras el partido entre Medellín y Nacional que se jugará este domingo 7 de septiembre en la capital antioqueña.

El Metro informó que los seguidores del equipo rojo deberán ingresar al sistema únicamente por las estaciones Floresta y Santa Lucía, mientras que los hinchas verdolagas tendrán habilitadas las estaciones Estadio y Suramericana.

Además, se establecieron restricciones en las paradas de los trenes: aquellos abordados por aficionados del Medellín no tendrán parada en Estadio ni en Suramericana, mientras que los ocupados por seguidores de Nacional no se detendrán en Santa Lucía ni en Floresta.

Con estas medidas, el Metro busca evitar aglomeraciones y posibles enfrentamientos entre barras, una situación que en el pasado ha generado incidentes de orden público en la ciudad.

La campaña también hace parte de la estrategia de Cultura Metro, que promueve el respeto, la convivencia y el uso seguro del transporte público en eventos masivos como el clásico paisa.

“Disfruta el fútbol en paz y vive la Cultura Metro”, fue el mensaje con el que la entidad cerró su comunicado, reiterando el llamado a la convivencia ciudadana y al disfrute responsable del espectáculo deportivo.

