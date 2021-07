Los tenderos que no presten el baño a los ciudadanos que lo necesiten, en especial a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, podrían ser multados.

De acuerdo a lo estipulado en el Código de Convivencia Ciudadana, los tenderos podrían recibir una multa de hasta 121 pesos colombianos por negarse a prestar su baño.

Según el Código, ningún establecimiento público se puede negar a prestar el baño a un ciudadanos. En caso que lo hagan, usted se puede acercar al CAI más cercano y denunciar

la situación.

En la ciudad de Bogotá la Secretaría de Gobierno en colaboración con las alcaldías locales, adelanta la campaña “Presta el Baño”, para incentivar a los comerciantes a prestar este servicio.

El secretario de Gobierno de Bogotá indicó que más que la multa que podrían llegar a recibir, la idea es promover la colaboración entre los comerciantes para que la ciudadanía que lo requiera, pueda acceder a un baño

«Estaremos en las localidades haciendo pedagogía frente al tema, para que cada vez sea más fácil el acceso a este servicio en los establecimientos comerciales» indicó, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno para medios locales.

