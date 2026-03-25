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    ¡El clima está loco! Colombia pasa de inundaciones extremas a la amenaza de un fuerte Fenómeno de El Niño

    ¡Emergencia nacional! Más de 150 mil familias damnificadas por lluvias mientras El Niño acecha al país.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡El clima está loco! Colombia pasa de inundaciones extremas a la amenaza de un fuerte Fenómeno de El Niño
    Foto de X Ungrd.
    ¡El clima está loco! Colombia pasa de inundaciones extremas a la amenaza de un fuerte Fenómeno de El Niño

    Resumen: Colombia enfrenta una temporada de lluvias hasta junio de 2026 con 155.000 damnificados. Autoridades advierten sobre la llegada de El Niño y una posible sequía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades ambientales del país, encabezadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Dimar, han ratificado que la primera temporada invernal del año se extenderá formalmente hasta mediados de junio.

    Este periodo, caracterizado por precipitaciones que superan los promedios históricos, ya ha generado una saturación crítica en los suelos de 24 departamentos, elevando significativamente el riesgo de movimientos en masa y desbordamientos en las regiones Andina, Caribe y el piedemonte de la Orinoquía. Sin embargo, la preocupación institucional no se limita al exceso de agua, sino a la transición hacia una severa sequía proyectada para la segunda mitad del año.

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    Las estadísticas oficiales de lo corrido de 2026 son alarmantes: se han contabilizado más de 600 emergencias en 328 municipios, afectando a cerca de 155.000 familias.

    El reporte detalla la ocurrencia de 295 deslizamientos de tierra y 160 inundaciones, siendo Huila, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca los territorios con mayor vulnerabilidad.

    A pesar de este panorama de inundaciones, el Ideam mantiene en estado de vigilancia la posible llegada del fenómeno de El Niño para el segundo semestre.

    Este fenómeno meteorológico invertiría drásticamente la situación actual, imponiendo una sequía que podría reducir los caudales de los principales ríos del país e incrementar las temperaturas a niveles críticos, comprometiendo el abastecimiento de agua potable y la seguridad energética.

    Ante esta ambivalencia climática, la Ungrd ha emitido un llamado urgente a los mandatarios locales para que activen de inmediato sus planes de contingencia.

    La estrategia de las autoridades nacionales es dual: atender las emergencias actuales por inundaciones y, simultáneamente, iniciar el acopio de recursos para enfrentar la sequía que se avecina hacia finales de año.

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