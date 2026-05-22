Granizada y vendaval dejaron casas destechadas e inundaciones en Betulia, Antioquia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una granizada registrada en Betulia, Antioquia, dejó viviendas afectadas, inundaciones, derrumbes y varias calles cubiertas de barro tras el fuerte aguacero de este jueves.

Una fuerte granizada acompañada de intensas lluvias y vendaval provocó múltiples emergencias en Betulia, Antioquia, durante la noche del pasado jueves 21 de mayo.

El fenómeno climático dejó viviendas afectadas, vías bloqueadas y varios sectores cubiertos por barro y material de arrastre.

De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades locales, la granizada comenzó hacia las 8:00 de la noche y afectó tanto el casco urbano como algunas zonas rurales del municipio.

El fuerte aguacero generó inundaciones en varias viviendas, donde el agua ingresó causando daños en enseres y estructuras. Además, los vientos provocaron afectaciones en techos y cubiertas de diferentes casas.

Algunas familias reportaron destechamientos parciales debido a la intensidad del vendaval que acompañó la tormenta.

La emergencia también impactó la movilidad en el municipio. Varias calles quedaron cubiertas de lodo, piedras y otros materiales arrastrados por la corriente, generando taponamientos y dificultades para el tránsito vehicular y peatonal.

Lea también: ¡Fallo histórico! Vacunar a los niños es obligatorio aunque los padres se nieguen: Corte Constitucional

Las lluvias ocasionaron igualmente derrumbes y deslizamientos de tierra en algunas vías de acceso a Betulia y en sectores rurales, lo que obligó a las autoridades a realizar inspecciones para evaluar los daños y determinar posibles riesgos adicionales.

Tras la granizada, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, junto con la Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos, inició recorridos de verificación y atención de emergencias en distintos puntos afectados.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades indicaron que aún continúa el proceso de evaluación para establecer el número total de damnificados y el alcance de las afectaciones.

Más noticias de Antioquia