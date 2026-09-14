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Resumen: El Servicio Geológico reportó un sismo de magnitud 4.9 en Istmina, Chocó, a las 15:02 de este domingo 14 de septiembre, con profundidad de 39 km.

¡Se movió la tierra en Chocó! Temblor de 4.9 sacudió a Istmina esta tarde

El Servicio Geológico Colombiano reportó tres sismos de magnitudes 4.9, 4.1 y 4.4 se registraron en menos de 10 minutos, con epicentro en Istmina, Chocó.

El temblor más reciente fue de magnitud 4.9 que se registró sobre las 15:02 hora local. De acuerdo con el reporte preliminar, se localizó en jurisdicción de Istmina con una magnitud y profundidad de 39 kilómetros.

Hasta el momento las autoridades no han reportado afectaciones a personas ni daños materiales de consideración tras este sismo.

Los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo y hacen un llamado a la comunidad para reportar si sintió el movimiento a través de los canales oficiales del Servicio Geológico.

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Este tipo de sismos son frecuentes en el departamento del Chocó por su ubicación en una zona de alta actividad tectónica, donde interactúan diferentes placas. La profundidad reportada de 39 kilómetros corresponde a un evento superficial, lo que explica que haya sido sentido por la población.

El Servicio Geológico Colombiano continúa con el seguimiento a la actividad sísmica en la región para evaluar la intensidad y el alcance del evento en el territorio nacional.

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