La menor Dulce María García desapareció en Medellín

Resumen: Dulce María García Aristizábal, de 13 años, es una menor de edad de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana.
Dulce María García Aristizábal, de 13 años, es una menor de edad de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana.
Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón corto azul y tenis negros. No se registran señales particulares.
La desaparición ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en Medellín, Colombia. La información corresponde a un reporte de desaparición de la menor.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios