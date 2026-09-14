La menor Dulce María García desapareció en Medellín

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Resumen: Dulce María García Aristizábal, de 13 años, es una menor de edad de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana.

Dulce María García Aristizábal, de 13 años, es una menor de edad de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana.

Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón corto azul y tenis negros. No se registran señales particulares.

La desaparición ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en Medellín, Colombia. La información corresponde a un reporte de desaparición de la menor.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes