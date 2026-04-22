Telemedellín se alza con su segundo Premio India Catalina gracias al formato digital ‘Los Propios’

Resumen: Telemedellín logró su segundo Premio India Catalina al ganar en la categoría "Mejor Corto o Short Vertical" con 'Los Propios'. Este formato digital exclusivo destaca las historias cotidianas de ciudadanos que construyen la identidad y reflejan el alma de la capital antioqueña. Las directivas del canal, encabezadas por su gerente Vanessa Palacio, recibieron el galardón en Cartagena, consolidando su compromiso con la creación de contenidos que visibilizan a la gente de la ciudad, un logro que se suma a su primer premio obtenido en 2025.

Telemedellín ha marcado un nuevo hito en su trayectoria al galardonarse con su segundo Premio India Catalina. En la 42ª edición de estos prestigiosos premios, el canal local fue reconocido en la categoría de “Mejor Corto o Short Vertical” por su producción digital exclusiva titulada ‘Los Propios’.

‘Los Propios’ destaca por ser una apuesta narrativa enfocada en visibilizar las historias de ciudadanos comunes que, desde su cotidianidad, construyen la identidad y reflejan el alma de la capital antioqueña. Es una vitrina para aquellas voces que a menudo pasan desapercibidas.

La estatuilla fue recibida en la ciudad de Cartagena por la gerente del canal, Vanessa Palacio, acompañada por María Adelaida Puyo, directora de Contenidos y Distribución, y Susana Londoño, coordinadora digital. Durante la ceremonia, Palacio expresó su gratitud y destacó el valor de los protagonistas del formato: “‘Los Propios’ son nuestra gente, lo más lindo que tiene Medellín. A través del trabajo audiovisual logramos visibilizar historias y personajes que merecen ser conocidos”.

Le puede interesar: ¡Mucho ojo con quién chatea! Desmantelan a ‘La Encomienda’, los que le vaciaban la cuenta con el cuento del tío

Por su parte, María Adelaida Puyo dedicó el premio a los habitantes de la ciudad, afirmando que el galardón es para “los verdaderos héroes de Medellín, a una ciudad resiliente”, y recalcó el papel de Telemedellín no solo como canal, sino como una ventana para llevar la verdadera ciudad a grandes escenarios. Asimismo, Susana Londoño añadió que este reconocimiento es un logro de todo el equipo que los motiva a seguir contando las historias de quienes hacen grande a Medellín.

Un canal que consolida su calidad

Este es el segundo galardón que el canal recibe en la historia de los premios. En 2025, Telemedellín obtuvo su primer Premio India Catalina en la categoría “Mejor Producción Periodística” por el especial ‘Explotación sexual infantil, una verdad a medias’, realizado por el Sistema Informativo Noticias Telemedellín.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Con estos reconocimientos, el canal reafirma su compromiso con la creación de contenidos de valor que enaltecen a su gente. Quienes deseen conocer más sobre los personajes que inspiraron este galardón, pueden disfrutar de la colección de cortos de ‘Los Propios’ a través de las listas de reproducción oficiales de Telemedellín en YouTube y TikTok.

Telemedellín se alza con su segundo Premio India Catalina gracias al formato digital ‘Los Propios’