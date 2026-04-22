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Resumen: Capturados seis integrantes de la banda 'La Encomienda' en Bogotá y Soacha por extorsión mediante perfiles falsos en redes sociales.

¡Mucho ojo con quién chatea! Desmantelan a ‘La Encomienda’, los que le vaciaban la cuenta con el cuento del tío

La Policía Metropolitana de Bogotá, en un trabajo articulado con el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de seis personas vinculadas al grupo delincuencial autodenominado ‘La Encomienda’.

Tras un proceso investigativo que se extendió durante 24 meses, las autoridades desarticularon esta estructura criminal dedicada a la extorsión mediante la suplantación de identidad en redes sociales.

El operativo se llevó a cabo simultáneamente en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, y en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

De acuerdo con el informe oficial, la banda ‘La Encomienda’ operaba mediante un complejo análisis del entorno de sus víctimas, a quienes contactaban tras crear perfiles falsos que suplantaban a familiares o conocidos residentes en el exterior.

Bajo el pretexto de envíos de encomiendas o un supuesto retorno al país, los delincuentes establecían el contacto inicial. Posteriormente, otros integrantes de la organización se hacían pasar por funcionarios de la DIAN o de la Policía Fiscal y Aduanera para informar sobre supuestas irregularidades en la mercancía, exigiendo pagos para evitar sanciones legales. Las sumas de dinero solicitadas oscilaban entre un millón y $300 millones de pesos.

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La investigación, que incluyó la interceptación de llamadas telefónicas y el seguimiento a movimientos bancarios, permitió atribuir a esta red al menos 11 casos confirmados, con rentas criminales estimadas en $80 millones de pesos mensuales.

Entre los capturados destacan alias ‘Wilson’ y ‘Laura’, identificados como cabecillas del grupo, además de otros cuatro individuos con antecedentes por delitos como hurto, estafa y tráfico de estupefacientes.

Tras ser puestos a disposición de la justicia, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural para tres de los implicados, mientras que uno recibió detención domiciliaria.

La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para verificar cualquier trámite aduanero a través de los canales oficiales y evitar ser víctima de esta modalidad de extorsión.

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