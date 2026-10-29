Resumen: El influencer SteveWillDoIt afirma que pagó 3 millones de dólares por elegir el nombre del hijo de Tekashi 6ix9ine, quien habría quedado registrado como Gamby Baxter Gambini Alter. El acuerdo estaría ligado a la deuda del rapero con el IRS de Estados Unidos. La información no ha sido confirmada de manera independiente.

Tekashi 6ix9ine habría recibido 3 millones de dólares por dejar que un influencer nombrara a su hijo

El rapero Tekashi 6ix9ine volvió a estar en el centro de la polémica en redes sociales, esta vez por una historia que involucra a su hijo recién nacido. En las últimas horas circula un video en el que el ‘influencer’ SteveWillDoIt asegura que pagó una millonaria suma de dinero a cambio de elegir el nombre del bebé del artista.

Según la versión difundida por el creador de contenido, la cifra del acuerdo habría llegado a los 3 millones de dólares y estaría relacionada, además, con las viejas obligaciones fiscales que el cantante mantiene con las autoridades de Estados Unidos.

El video que encendió la polémica

El supuesto negocio se conoció por un video publicado el pasado 24 de octubre en YouTube, titulado en inglés «Paying Off the IRS for 6ix9ine». En el material, SteveWillDoIt aparece junto al rapero y asegura haber desembolsado el dinero para tener el derecho de nombrar al recién nacido.

«Acabamos de pagar 1 millón de dólares para nombrar al bebé de 6ix9ine. Pagué 1 millón para nombrar a este bebé, bueno 3, y te quité tu deuda de 2 millones de dólares», se le escucha decir al ‘influencer’ en el video que se ha compartido miles de veces en redes.

En las imágenes también se ve una bolsa que, según él, contenía un millón de dólares en efectivo, con la que habría intentado hacer un pago directo ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS). Sin embargo, el propio creador de contenido reconoció después que ese intento no funcionó como esperaba y presentó el video como contenido de entretenimiento.

Así habría quedado el nombre del bebé

De acuerdo con la información que circula sobre el caso, el niño habría sido llamado Gamby Baxter Gambini Alter. El nombre fue escogido por el ‘influencer’, quien explicó que buscaba hacer referencia a personas vinculadas con sus actividades comerciales y proyectos digitales.

En el material difundido también se muestra lo que sería el acta de nacimiento del menor. No obstante, hasta el momento no se han presentado públicamente documentos que permitan comprobar las condiciones legales del supuesto acuerdo ni que el nombre elegido figure oficialmente en el registro de nacimiento.

Un trato ligado a la deuda con el fisco

La versión que circula señala que, de los 3 millones de dólares, 2 millones habrían sido destinados a cubrir los impuestos que el rapero debía al gobierno estadounidense, mientras que el millón restante habría sido entregado directamente a él. Aun así, no está confirmado de manera independiente que la deuda haya quedado saldada ni que las cantidades se hayan utilizado exactamente de esa forma.

Los problemas fiscales del cantante no son nuevos. En 2024, el propio 6ix9ine habló sobre sus impuestos en una entrevista y reconoció que había dejado de pagarlos durante varios años, además de referirse a las cantidades que debía entregar al gobierno de Estados Unidos.

El bebé que «ya era millonario»

El pequeño nació a finales de septiembre de 2026 y es el primer hijo en común del rapero con la modelo cubana Aliday Alter. El nacimiento fue anunciado por el artista entre el 27 y el 28 de ese mes, cuando compartió su emoción por convertirse nuevamente en padre.

En esa ocasión, Tekashi 6ix9ine llamó la atención con una de sus declaraciones más comentadas: aseguró que su hijo había «ganado» un millón de dólares apenas cuatro horas después de nacer, sin explicar entonces de dónde habría salido esa cantidad. Las nuevas declaraciones del ‘influencer’ serían la respuesta a ese misterio, aunque las cifras siguen dependiendo de lo afirmado por los propios protagonistas.

Gamby Baxter es el primer hijo varón de Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández. El artista ya es padre de dos niñas de relaciones anteriores: Saraiyah y Briella Iris.

Por ahora, la historia sigue generando reacciones en redes sociales por la cifra involucrada y por la posibilidad de que el nombre de un bebé se convirtiera en parte de un acuerdo millonario. Los detalles sobre el pago, el destino exacto del dinero y el supuesto arreglo con el IRS no han sido verificados de manera independiente.

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