La insólita historia del rapero Tekashi 6ix9ine que convivió con Nicolás Maduro en prisión: contó datos inéditos

Resumen: Tras recuperar su libertad después de 90 días, el rapero Tekashi 6ix9ine ofreció detalles inéditos sobre su convivencia con el exmandatario venezolano Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn; el músico relató que Maduro llegó en condiciones precarias de higiene tras su captura militar, compartieron confidencias sobre la operación en Venezuela e incluso el rapero presumió un muñeco de Bob Esponja autografiado por el político, consolidando una de las anécdotas más surrealistas de su paso por el sistema penitenciario estadounidense.

En una reciente transmisión en vivo con el popular creador de contenido Adin Ross, el polémico rapero Tekashi 6ix9ine rompió el silencio sobre uno de los episodios más surrealistas de su reciente paso por prisión: su convivencia con el exdictador venezolano Nicolás Maduro.

Maduro, quien se encuentra bajo custodia en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero tras una operación militar avalada por el gobierno de Donald Trump, habría compartido espacio y conversaciones con el músico en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

“Olía a m…”

Durante el stream, 6ix9ine no escatimó en detalles sobre el estado en el que llegó el exmandatario a la prisión. Según el rapero, Maduro arribó directamente de una unidad de detención militar —donde permanecen sospechosos de terrorismo— en condiciones precarias de higiene.

“No olía bien… bueno, olía a m… cuando recién salió de la caja”, confesó el rapero, explicando que pasaron varios días antes de que las autoridades permitieran que el venezolano se duchara. A pesar del choque inicial, Tekashi aseguró que intentó ser hospitalario: “En cuanto entró le dije: ‘Oye, cualquier cosa que necesites, yo te ayudo'”.

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Confidencias tras las rejas

El músico relató que Maduro le compartió detalles íntimos sobre su captura en territorio venezolano. “Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura”, afirmó el rapero, quien se mostró fascinado por la magnitud de los personajes con los que ha coincidido en el sistema penitenciario.

La conexión entre ambos llegó a puntos casi cómicos. 6ix9ine reveló que Maduro heredó la cama en la que él mismo había dormido en 2025. Por su parte, el rapero ocupó una cama que previamente había pertenecido al magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs.

Un autógrafo “legendario”

Como prueba de su interacción, Tekashi presumió un muñeco de Bob Esponja que, según él, fue firmado por el exmandatario. El juguete lleva la inscripción: “Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”.

“Pensé que conseguir la firma del presidente venezolano era legendario. Lo conseguí”, celebró el artista, quien cumplió una condena de 90 días por violar los términos de su libertad condicional tras cargos por posesión de drogas.

Mientras el futuro judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos sigue siendo incierto y se le ha visto comparecer ante los tribunales con un aspecto demacrado, Tekashi 6ix9ine vuelve a la libertad haciendo gala de lo que él llama su “suerte de estar encerrado con presidentes”, mencionando que también ha coincidido con figuras como el expresidente de Honduras y Sam Bankman-Fried.

La insólita historia del rapero Tekashi 6ix9ine que convivió con Nicolás Maduro en prisión: contó datos inéditos