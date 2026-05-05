Reconocen el programa Tejiendo Hogares por cambiar vidas de soldados en retiro

Resumen: Programa Tejiendo Hogares fue reconocido por su acompañamiento a soldados en retiro en Medellín, fortaleciendo vínculos familiares y apoyo emocional.

El programa Tejiendo Hogares fue reconocido por su labor en el acompañamiento a soldados en proceso de retiro, una iniciativa que ha impactado a miles de uniformados en Medellín y que busca facilitar su transición a la vida civil desde el fortalecimiento emocional y familiar.

La distinción fue otorgada por el Ministerio de Defensa y la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, destacando el trabajo articulado que se viene desarrollando desde el Despacho de la Primera Dama de la ciudad.

Este reconocimiento pone en evidencia la importancia de estrategias como Tejiendo Hogares, enfocadas en atender no solo al militar, sino también a su entorno más cercano.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 2.200 soldados que se encuentran en etapa de retiro han participado en cerca de 120 encuentros diseñados para abordar aspectos personales y emocionales. Estas jornadas buscan brindar herramientas que permitan afrontar los cambios que implica dejar el servicio activo, especialmente en lo relacionado con la vida familiar.

Lea también: A la cárcel mandaron a 4 dragoniantes del INPEC, por la presunta violación de una reclusa de la Cárcel El Pedregal en Medellín

Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran espacios orientados a la reconstrucción de relaciones, como talleres para parejas y familias, en los que se trabajan temas de comunicación, confianza y resolución de conflictos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según las autoridades, este enfoque responde a la necesidad de acompañar integralmente a quienes enfrentan este proceso, teniendo en cuenta que el retiro impacta directamente en sus dinámicas cotidianas.

Desde la institucionalidad se ha resaltado que las familias cumplen un papel fundamental como red de apoyo para los soldados, por lo que estas intervenciones también buscan generar escenarios de escucha y fortalecer los vínculos afectivos.

Este tipo de iniciativas se consolida como parte de las estrategias sociales que buscan contribuir a la estabilidad emocional de los exintegrantes de la Fuerza Pública, promoviendo su reintegración en condiciones más favorables y aportando a la construcción de tejido social en la ciudad.

Más noticias de Medellín