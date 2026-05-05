Resumen: La Fiscalía estableció que, en todos los casos, los investigados habrían abusado de su poder y del estado de inconciencia o incapacidad de resistencia de la víctima.

A la cárcel mandaron a 4 dragoniantes del INPEC, por la presunta violación de una reclusa de la Cárcel El Pedregal en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a los dragoneantes del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC) Germán David Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo, como presuntos responsables de abusar sexualmente de una mujer con trastorno mental en el Complejo de Alta y Mediana Seguridad de Medellín “El Pedregal”.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, los hechos habrían ocurrido la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), ubicada el patio número 22 de ese penal, entre el 28 de septiembre de 2024 y el 26 de enero pasado, cuando Uribe Cartagena le habría suministrado a la mujer estupefacientes y bebidas alcohólicas que la dejaban en incapacidad de reaccionar y luego la sometía a diversos tipos de vejámenes sexuales.

Se evidenció además que el procesado, al parecer, le cobraba a la víctima las sustancias ilegales que ingresaba a la cárcel y que los hechos se habrían cometido en más de 15 oportunidades.

Por su parte, López Ángel se habría aprovechado de su rol como encargado de trasladar de los patios a la sala de audiencias del penal al personal femenino, para abusar a la privada de la libertad en más de 30 oportunidades.

Con respecto a Parra Martínez, al parecer, también le suministró estupefacientes a la mujer y le regaló un celular para someterla sexualmente en una ocasión. Además, Palomino Ricardo, presuntamente aprovechó su rol como custodio en la UTE para, suministrar narcóticos y agredirla en varias oportunidades.

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La Fiscalía estableció que, en todos los casos, los investigados habrían abusado de su poder y del estado de inconciencia o incapacidad de resistencia de la víctima.

Por todo lo anterior, la Fiscalía, los imputó de acuerdo con su responsabilidad, por los delitos de acceso o acto sexual abusivos con incapaz de resistir; fabricación, tráfico, porte de estupefacientes agravado y cohecho propio.

Los procesados no aceptaron cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.