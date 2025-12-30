Tejiendo Hogares acompañó a 120 mil familias en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tejiendo Hogares impactó a 120 mil familias de Medellín en 2025 con formación en convivencia, bienestar emocional y prevención de violencias.

Durante 2025, TejiendoHogares se consolidó como una de las estrategias sociales de mayor alcance en Medellín al acompañar a cerca de 120.000 familias con herramientas orientadas a fortalecer la convivencia, el bienestar emocional y la prevención de violencias en los hogares, colegios y comunidades de la ciudad.

La iniciativa, liderada desde el Despacho de la Primera Dama, desplegó una oferta integral que incluyó talleres vivenciales, procesos formativos y acompañamiento personalizado, llegando a distintos escenarios como instituciones educativas, barrios y espacios laborales.

El objetivo central fue brindar capacidades prácticas para mejorar la comunicación familiar, el manejo de emociones y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los componentes más destacados de TejiendoHogares fue la Gran Escuela para la Familia, un espacio formativo que este año reunió a más de 2.300 madres, padres y cuidadores en jornadas desarrolladas en múltiples puntos de las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

Allí se abordaron temas como crianza con afecto, límites responsables, comunicación asertiva, uso consciente de tecnologías y prevención de distintas formas de violencia intrafamiliar.

Desde la alcaldía se resaltó que el valor de la estrategia radica en su alcance territorial y en la diversidad de públicos atendidos.

En el ámbito educativo, la ciudad avanzó con la implementación de un piloto de Escuelas Emocionalmente Inteligentes en cerca de 20 instituciones públicas, una apuesta alineada con la normativa nacional que promueve la educación socioemocional. Esta experiencia busca integrar el desarrollo emocional como parte esencial del proceso pedagógico.

Adicionalmente, más de 1.000 trabajadores de empresas de aseo vinculadas a colegios oficiales recibieron formación especializada para identificar riesgos, gestionar emociones y actuar de manera oportuna ante situaciones de maltrato, reconociendo su papel como actores protectores dentro de la comunidad educativa.

La estrategia también impactó a líderes juveniles, con la certificación de decenas de coordinadores de clubes comunitarios en liderazgo emocional y construcción de entornos seguros.

