Resumen: El aumento del salario mínimo en Colombia genera un efecto de "atrapamiento" para la clase media, ya que los empleados que ganan entre 2 y 3 millones de pesos no tienen derecho legal al mismo incremento porcentual que quienes devengan el mínimo, quedando sujetos únicamente al ajuste por inflación (IPC) o a la voluntad del empleador. Esta situación, sumada a una reciente demanda ante el Consejo de Estado que busca tumbar el decreto del aumento por supuestos vicios de trámite, pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores y crea una creciente incertidumbre jurídica sobre si el ajuste actual se mantendrá firme o deberá ser renegociado.

Personas que ganan entre $2 a 3 millones podrían ser los más afectados con subida del mínimo

Mientras muchos celebran el ajuste del salario mínimo, un sector clave de la fuerza laboral en Medellín y toda Colombia se pregunta: “¿Y a mí por qué no me subieron lo mismo?. Si su sueldo está en el rango de los 2 a 3 millones de pesos, la realidad jurídica es distinta y aquí le explicamos por qué su bolsillo podría sentir el “frenazo”.

1. No es obligatorio aplicar el mismo porcentaje

A diferencia de quienes ganan exactamente un salario mínimo (cuyo ajuste es automático por ley), para los empleados que devengan más de esa cifra no existe una obligación legal de recibir el mismo incremento del 23%.

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el empleador solo está obligado a mantener el “poder adquisitivo”, lo que generalmente se traduce en un ajuste equivalente a la inflación (IPC) y no necesariamente al aumento del mínimo.

