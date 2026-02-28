Resumen: El Team Medellín proyecta llegar a 200 atletas en 2026 con apoyo de médicos, psicólogos y nutricionistas. Conozca cómo acceder a las nuevas convocatorias.

¡Medellín, cuna de campeones! El Team Medellín se agranda y busca a los mejores deportistas

La capital antioqueña se puso la camiseta del deporte para que sus talentos no se queden a mitad de camino por falta de apoyo.

A través de una robusta estrategia de acompañamiento integral, la Alcaldía de Medellín busca garantizar que el rendimiento de sus atletas no dependa solo del esfuerzo individual, sino de un respaldo interdisciplinario de primer nivel.

Médicos deportólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas y preparadores físicos ahora hacen parte del “combo” que cuida a los integrantes del Team Medellín, asegurando que lleguen a las competencias en condiciones óptimas para representar a la ciudad y al país.

Este modelo no es solo para el bienestar físico, sino una apuesta política y social por el talento local. Los deportistas beneficiados son aquellos que ya proyectan una carrera competitiva y que llevan los colores de la Selección Medellín, Antioquia y Colombia en escenarios internacionales.

El objetivo es claro: fortalecer el alto rendimiento mediante un proceso sostenido que evite la fuga de talentos y profesionalice la práctica deportiva desde la base hasta la élite. En 2024, la estrategia acogió a 96 atletas, pero la meta para este 2026 es ambiciosa, buscando doblar la apuesta para llegar a 200 competidores cobijados por este programa.

Para lograr este crecimiento, la alcaldía anunció que durante este año se abrirán nuevas convocatorias públicas. Esto permitirá que más jóvenes de las comunas y corregimientos que tengan proyección hacia el alto rendimiento puedan postularse y acceder a los beneficios de formación y salud.

