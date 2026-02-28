Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Arrugó por la presión! Se entregó uno de los más buscados en el cartel de delitos sexuales en Antioquia

    ¡Uno menos en las calles! William, uno de los más buscados de Antioquia por abusar de una menor se entregó en San Vicente Ferrer.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Arrugó por la presión! Se entregó uno de los más buscados en el cartel de delitos sexuales en Antioquia
    Foto sacado de X @AndresJRendonC
    ¡Arrugó por la presión! Se entregó uno de los más buscados en el cartel de delitos sexuales en Antioquia

    Resumen: William, buscado por delitos sexuales contra una menor, se entregó en San Vicente Ferrer. Gobernación de Antioquia resalta presión social.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, confirmó que en las últimas horas se produjo la entrega voluntaria de William, un hombre de 58 años que figuraba como uno de los objetivos prioritarios en el cartel de los más buscados por delitos sexuales contra menores y mujeres.

    El sujeto, acorralado por el asedio de las autoridades y el rechazo ciudadano, se presentó en el municipio de San Vicente Ferrer para responder por un proceso judicial que lo señala como presunto abusador de una menor de 14 años.

    William, oriundo de Cañasgordas, era buscado específicamente por hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2024. Sobre su cabeza pesaba una recompensa de hasta $50 millones de pesos, cifra que, según el mandatario, generó una presión social insoportable para el señalado.

    Lea también: ¡Qué horror! Usaron un colchón para dejar un cadáver en plena calle de Kennedy

    “Sea porque se capturan o porque ante la presión se entregan, lo importante es que no sigan en las calles”, enfatizó Rendón.

    Tras su presentación ante la justicia, un juez de la República legalizó su situación y, debido a la gravedad de los cargos y al riesgo que representa para la sociedad, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario de manera inmediata.

    Con esta baja, el cartel de los más buscados por delitos sexuales contra menores y mujeres, lanzado el pasado 30 de octubre suma un nuevo resultado positivo en la lucha contra las violencias de género en el departamento.

    Por otro lado, Argirio Domicó, buscado por feminicidio, fue hallado sin vida recientemente. Las autoridades reiteran que la vigilancia sigue activa sobre los delincuentes restantes para garantizar que ningún crimen contra la infancia quede sumido en la impunidad.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.