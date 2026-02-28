Resumen: William, buscado por delitos sexuales contra una menor, se entregó en San Vicente Ferrer. Gobernación de Antioquia resalta presión social.

¡Arrugó por la presión! Se entregó uno de los más buscados en el cartel de delitos sexuales en Antioquia

El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, confirmó que en las últimas horas se produjo la entrega voluntaria de William, un hombre de 58 años que figuraba como uno de los objetivos prioritarios en el cartel de los más buscados por delitos sexuales contra menores y mujeres.

El sujeto, acorralado por el asedio de las autoridades y el rechazo ciudadano, se presentó en el municipio de San Vicente Ferrer para responder por un proceso judicial que lo señala como presunto abusador de una menor de 14 años.

William, oriundo de Cañasgordas, era buscado específicamente por hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2024. Sobre su cabeza pesaba una recompensa de hasta $50 millones de pesos, cifra que, según el mandatario, generó una presión social insoportable para el señalado.

“Sea porque se capturan o porque ante la presión se entregan, lo importante es que no sigan en las calles”, enfatizó Rendón.

Tras su presentación ante la justicia, un juez de la República legalizó su situación y, debido a la gravedad de los cargos y al riesgo que representa para la sociedad, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario de manera inmediata.

Con esta baja, el cartel de los más buscados por delitos sexuales contra menores y mujeres, lanzado el pasado 30 de octubre suma un nuevo resultado positivo en la lucha contra las violencias de género en el departamento.

Por otro lado, Argirio Domicó, buscado por feminicidio, fue hallado sin vida recientemente. Las autoridades reiteran que la vigilancia sigue activa sobre los delincuentes restantes para garantizar que ningún crimen contra la infancia quede sumido en la impunidad.

Uno más: sea porque se capturan o porque ante la presión social se entregan, como es el caso de este sujeto que hace parte de los 18 del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres. William Darío Correa Arteaga se entregó en San Vicente Ferrer en las… pic.twitter.com/YkeFz3ppgZ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 28, 2026

