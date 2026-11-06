«Te amo, mi Luci»: la desgarradora despedida de Emiro Navarro a Luciano D’Alessandro en MasterChef

Resumen: Resumen: Emiro Navarro despidió a Luciano D'Alessandro con un emotivo mensaje en Instagram tras su eliminación de MasterChef Celebrity. «Te amo, mi Luci», escribió junto a varias fotos. El actor salió por un plato desbalanceado y sus compañeros bajaron del balcón a abrazarlo.

La salida de Luciano D’Alessandro de MasterChef Celebrity Colombia sigue dando de qué hablar. Un día después de la emisión del capítulo en el que el actor venezolano dejó la cocina más famosa del país, Emiro Navarro, uno de sus amigos más cercanos dentro de la competencia, le dedicó un extenso y emotivo mensaje en Instagram que tocó el corazón de miles de seguidores del reality de RCN.

El creador de contenido compartió varias fotografías junto a Luciano y abrió la publicación con dos palabras que resumen el cariño que construyeron durante meses de grabaciones: «Mi Luci». A partir de ahí, el mensaje fue una cadena de agradecimientos por la amistad que nació alrededor de las estufas y que, según él mismo contó, trascendió la competencia.

«No tengo palabras para agradecerte lo bonito que fue compartir esta experiencia contigo. Gracias por quererme, aceptarme, ser mi cómplice y abrirme las puertas de tu corazón, de tu vida y de tu familia», escribió Emiro, quien aseguró que los consejos, las muestras de cariño y las palabras de apoyo que recibió del actor lo acompañarán mucho después del programa.

Entre bromas, el creador de contenido recordó algunos de los momentos que vivieron alrededor de la cocina: dijo que el tiramisú de Luciano era «el mejor del mundo» y que su berenjena era «la más rica de todas». Pero el mensaje también dejó claro que la relación trascendió las cámaras: «Como te dije, eres un hombre maravilloso. Lo que vivimos junto a Roberto, Pau, tú y yo fue una verdadera hermandad. Me sentía en familia, y eso es algo que me voy a llevar conmigo para siempre», agregó.

Emiro también tuvo un aparte especial para agradecerle a María Alejandra Requena, esposa de Luciano, por la cercanía que tuvo con el actor durante los meses de competencia. Y cerró su publicación con la frase que resumió todo: «Gracias por ser parte de mi historia y nunca olvides el espacio tan grande que te ganaste en mi corazón. ¡Te amo, mi Luci!».

La despedida dentro de MasterChef Celebrity ya había mostrado qué tan estrecha era la relación entre los dos. Cuando los jurados anunciaron que Luciano debía abandonar la competencia, Emiro no pudo contener las lágrimas y reconoció que le costaba asimilar la salida de su amigo. Según registró Noticias RCN, el creador de contenido destacó que Luciano nunca lo hizo sentir «señalado» ni «diferente» dentro del programa.

Minutos antes del reto de eliminación, los dos habían tenido una conversación en la que se expresaron el cariño que se tenían. Emiro le dijo a Luciano que era «un hombre maravilloso», mientras que el actor le respondió deseándole que encontrara una persona que lo acompañara y lo valorara.

Luciano terminó saliendo del programa tras presentar un plato llamado «Bowl con todo», en el que los jurados encontraron problemas de balance y de sazón, y su despedida dejó una escena poco habitual en esta temporada: todos sus compañeros bajaron del balcón para abrazarlo antes de que abandonara la cocina.

El de Luciano fue uno de los recorridos más exigentes de la edición: el actor venezolano, nacionalizado colombiano desde 2019, enfrentó diez pruebas de eliminación antes de decir adiós y se ganó el cariño del público y de sus compañeros, que lo despidieron como a uno de los grandes de esta temporada.

Mientras tanto, Emiro Navarro sigue en carrera. Con la salida de Luciano, son 11 los participantes que continúan compitiendo por el título de MasterChef Celebrity Colombia, ahora con una de las amistades más queridas de la edición convertida en recuerdo.

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