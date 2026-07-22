Claudia Bahamón confesó inesperado incidente con un participante de MasterChef: «He recibido un golpe»

Resumen: Claudia Bahamón reveló que durante una grabación de MasterChef Celebrity Colombia 2026 recibió un golpe en el rostro por parte de un participante durante una prueba. La presentadora aseguró que el incidente quedó registrado por las cámaras, que ya perdonó a la persona involucrada y espera que el momento sea emitido en los próximos capítulos del reality.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 aún está dando sus primeros pasos al aire, pero una inesperada confesión de Claudia Bahamón ya despertó la curiosidad de los seguidores del programa. La presentadora contó que durante una de las grabaciones recibió un golpe en el rostro por parte de uno de los participantes, un hecho que, según aseguró, será mostrado en los próximos capítulos.

La revelación fue hecha durante una entrevista en el programa Buen Día, Colombia, donde Bahamón recordó el episodio y explicó que nunca antes había vivido una situación similar en toda su trayectoria en televisión.

Incluso mostró desde su celular el video del momento en que ocurrió el incidente y afirmó que el hecho quedó registrado por las cámaras del reality.

«Esto es real y se acordarán de mi en dos capítulos. Esta es la primera vez en todas estas temporadas de MasterChef; es más, de mi vida en televisión que he recibido un golpe», expresó.

El impacto ocurrió durante una prueba del programa

Aunque la presentadora evitó revelar la identidad del participante involucrado, explicó que el hecho ocurrió en medio de una de las dinámicas propias del concurso y no entregó detalles adicionales sobre cómo se produjo el golpe.

En otra parte de la entrevista aseguró que el impacto dejó una marca visible en su rostro y reconoció que fue un momento difícil.

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«En todas esas temporadas de MasterChef, es más, en toda mi vida en televisión, es la primera vez que he recibido un golpe. Contacto sí hubo, un momento muy difícil. Yo ahí les dejo, porque no lo estaría diciendo si no fuera verdad; con intención o sin intención, ustedes juzgarán», manifestó.

Posteriormente agregó que el golpe le dejó un hematoma y que, con el paso del tiempo, logró superar lo ocurrido.

«¿Me quedó morado? Sí. Es real, yo hoy ya me río, ya estoy bien. Nos costó un rato, nos arreglamos, pero nos costó. Yo no sé si ‘la’ o ‘lo’, pero sí perdoné. Me pegaron un puño, yo no sabía que a uno le pegan aquí y le desencajan esto», relató.

La presentadora aseguró que ya perdonó al participante

Pese a lo ocurrido, Bahamón dejó claro que no existe ningún conflicto con la persona involucrada y aseguró que el episodio quedó atrás.

La conductora también expresó su deseo de que el momento sea emitido completo cuando llegue el capítulo correspondiente.

«Yo no solo tengo pruebas, sino que Colombia entera va a tener la prueba; solo espero que mis amigos de edición no me vayan a cortar ese momento», comentó.

@buendiacolombia ¡Claudia Bahamón recibió un golpe en la cara durante Masterchef Celebrity! 😱 La presentadora @claudiabahamon nos reveló que recibió un puño en la cara mientras grababan @masterchefcelebrityco y en un par de capítulos lo veremos 😲 ¡Además nos mostró las pruebas! 🤯 ♬ sonido original – buendiacolombia

Durante la entrevista también estuvo presente el creador de contenido Sebastián Villalobos, uno de los participantes de esta edición del reality, quien respaldó las declaraciones de Bahamón y aseguró que el incidente marcó uno de los momentos más inesperados de la competencia.

Además del episodio, la presentadora destacó el ambiente que se vivió durante las grabaciones y aseguró que esta temporada se ha caracterizado por la cercanía entre los participantes.

«Creo que es la temporada en la que más camaradería he sentido de todos (…) Hicieron un buen trabajo; se metieron en la película, se volvieron cocineros… me encantó. Eso es lo más bonito de MasterChef… Al final sale la vulnerabilidad del ser humano y terminan mostrándose tal cual son», concluyó.