Resumen: Taylor Swift recibirá el primer Artist Director Honors de los MTV VMAs 2026, un reconocimiento creado para destacar a artistas que han desarrollado una trayectoria también detrás de las cámaras. La cantante comenzó a dirigir sus propios proyectos audiovisuales en 2020 con ‘The Man’ y posteriormente estuvo al frente de producciones como ‘All Too Well: The Short Film’, ‘Bejeweled’ y ‘Lavender Haze’. Además del nuevo galardón, Swift cuenta con nueve nominaciones en esta edición de los VMAs, cuya ceremonia se realizará el próximo 27 de septiembre en Los Ángeles.

¡Taylor Swift estrena premio! Será la primera artista en recibir este reconocimiento en los MTV VMAs 2026

Taylor Swift tendrá un momento especial en la próxima edición de los MTV Video Music Awards. La cantante estadounidense será la primera artista en recibir el MTV VMA Artist Director Honors, una distinción que debuta este año para reconocer la participación de músicos en la creación y dirección de sus propios proyectos audiovisuales.

El anuncio fue realizado por CBS y MTV, que entregarán el nuevo reconocimiento durante la ceremonia prevista para el próximo 27 de septiembre en Los Ángeles. El premio busca destacar a artistas cuya labor detrás de las cámaras ha contribuido a ampliar las posibilidades del videoclip y a desarrollar nuevas maneras de contar historias mediante recursos visuales.

La organización explicó que el reconocimiento está dirigido a artistas con una trayectoria sostenida en la dirección y con una voz creativa propia. En el anuncio oficial se describe el galardón como un reconocimiento a quienes han “pushed creative boundaries and developed a clear directorial voice”.

Una faceta que Swift comenzó a desarrollar hace varios años

Aunque Taylor Swift es conocida principalmente por su carrera musical, su participación en la construcción visual de sus canciones se ha convertido en otra parte de su trayectoria.

Uno de los momentos clave ocurrió en 2020, cuando asumió la dirección del videoclip de ‘The Man’, perteneciente al álbum Lover. El trabajo le permitió obtener el premio a Mejor Dirección en los MTV VMAs de ese mismo año.

Un año después presentó ‘All Too Well: The Short Film’, una producción audiovisual relacionada con su canción ‘All Too Well’. El proyecto amplió el trabajo de Swift más allá del formato tradicional de un videoclip y posteriormente fue reconocido en los VMAs de 2022.

En aquella ceremonia, la producción obtuvo premios en las categorías de Video del Año, Mejor Video de Larga Duración y Mejor Dirección, consolidando la presencia de Swift también en el apartado visual de los premios.

A esa lista se suman otros proyectos en los que ha participado como directora, entre ellos ‘Bejeweled’, ‘Lavender Haze’, ‘Karma’ junto a Ice Spice, ‘I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)’, ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opalite’.

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Swift también competirá por varios premios este año

El nuevo reconocimiento llegará en una edición en la que la cantante vuelve a tener una presencia importante entre los nominados.

De acuerdo con la información oficial de los VMAs, Swift aparece entre las candidatas a Video del Año y Artista del Año, además de figurar en categorías profesionales como Mejor Dirección, Mejor Dirección Artística, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Coreografía y Mejores Efectos Visuales. Su producción ‘The Fate of Ophelia’ aparece en varias de estas categorías.

En Mejor Dirección, categoría que no está sometida a votación del público, Swift figura con ‘The Fate of Ophelia’. También aparece con esta producción en Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Coreografía y Mejores Efectos Visuales.

Su historial en los VMAs incluye además 30 Moon Persons y varias nominaciones en la categoría de dirección. El reconocimiento que recibirá este año, sin embargo, tiene una particularidad: no corresponde a una producción específica, sino a su trabajo como artista que también ha asumido responsabilidades detrás de la cámara.

Una ceremonia que tendrá lugar en Los Ángeles

Los MTV VMAs 2026 se realizarán el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia será presentada por Snoop Dogg y podrá verse en Estados Unidos a través de CBS y Paramount+, con transmisión programada para las 7:30 p. m. ET / 4:30 p. m. PT.

La edición también tendrá entre sus momentos destacados el reconocimiento a Nirvana, que recibirá el Video Vanguard Award. La ceremonia contará además con presentaciones de diferentes artistas, entre ellos nombres como Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson, según la programación anunciada para el evento.

Para Taylor Swift, la ceremonia tendrá un reconocimiento adicional a sus nominaciones. El Artist Director Honors será entregado por primera vez y tendrá a la cantante como su primera receptora, poniendo el foco en una faceta de su carrera que comenzó a tomar mayor protagonismo desde que empezó a dirigir sus propios proyectos audiovisuales.