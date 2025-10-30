Taxistas levantan el paro en Medellín tras dos días de caos vehicular

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Taxistas del Valle de Aburrá levantaron el paro en Medellín tras dos días de protestas. Acordaron medidas con las autoridades, pero seguirán en asamblea permanente hasta el 12 de noviembre.

Tras dos días de bloqueos, congestiones y fuertes afectaciones en la movilidad, los taxistas del Valle de Aburrá decidieron levantar el paro en Medellín, luego de llegar a varios acuerdos con las secretarías de movilidad de los municipios del área metropolitana.

Entre los compromisos pactados, las autoridades se comprometieron a compartir con el gremio los reportes de los agentes de tránsito sobre los operativos de control contra vehículos particulares que prestan servicios de transporte informal a través de plataformas digitales.

Pese al levantamiento de la protesta, los voceros del gremio aseguraron que continuarán en asamblea permanente hasta el próximo 12 de noviembre, cuando evaluarán el cumplimiento de los compromisos y decidirán si retoman el paro o no.

Lea también: ¡Goleada poderosa! DIM derrotó a Bucaramanga 3-0 y se trepó al segundo lugar de la Liga

La principal causa de la movilización fue la falta de control frente al transporte informal, un reclamo que los taxistas vienen haciendo desde hace varios años.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según el gremio, las plataformas digitales han permitido que cada vez más particulares ofrezcan servicios sin regulación, afectando directamente los ingresos de los conductores formales.

Los taxistas reiteraron que mientras ellos deben cumplir con una estricta regulación, seguros, revisiones técnico-mecánicas y pagos de pólizas, los conductores informales operan sin los mismos requisitos.

Más noticias de Medellín