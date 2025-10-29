¡Goleada poderosa! DIM derrotó a Bucaramanga 3-0 y se trepó al segundo lugar de la Liga

Con ‘sangre en los ojos’ y con los que se perdieron el clásico, el DIM goleó a Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot.

Brayan León, Léider Berrio y Léyser Chaverra, que no estuvieron contra Atlético Nacional, fueron claves en esta victoria que los dejó parcialmente segundo en la Liga.

Con un contundente 3-0, el equipo de Alejandro Restrepo reconfirmó por qué ha sido considerado el mejor equipo del año 2025.

Al minuto 6 del compromiso llegó la primera alegría para el ‘Poderoso’, 1-0, luego del golazo de Brayan León, justo el jugador que no pudo estar en el clásico contra Atlético Nacional.

Brayan aprovechó en el área el cobro de tiro libre de Léider Berrio, y de cabeza venció al portero Aldair Quintana.

El segundo gol del Poderoso llegó al minuto 38 de los pies del goleador rojo Francisco Fydriszewki que le hizo una preasistencia a Brayan León quien le devolvió servicio.

El ‘Polaco’, como en el clásico, sacó un zapatazo impresionante para convertir el 2-0 a favor del Equipo del Pueblo.

Dos minutos después, a los 40 de la primera parte, Léider Berrio luchó un balón dentro del área y quedó de frente a Quintana.

Berrio, con potencia, pateó al arco y venció al portero del Bucaramanga, para llegar a cuarto en su cuenta personal.

Los tres goles del primer tiempo fueron suficientes para, en el segundo, darle manejo al marcador y dejar que Atlético Bucaramanga jugara con el desespero y la necesidad.

Con la victoria, el DIM llegó a 34 puntos, los mismos del rival que enfrentó en la noche de este miércoles, ante 18.709 asistentes.

