Resumen: Paro Taxistas Violencia en Medellín: Taxistas agreden a motociclista con palos en la Avenida Regional (Cl. 33). El incidente aumenta la tensión en el bloqueo.

¡Se va calentando el paro! Taxistas agredieron a un motociclista en la Avenida Regional

La jornada de paro de taxistas continúa en las calles de Medellín en su segundo día de protestas. En las últimas horas, un video compartido en redes sociales dejó en evidencia una agresión.

El hecho se registró en la Avenida Regional a la altura de la 33, en donde se presentó una confrontación entre taxistas y motociclistas.

Al parecer, un motociclista intentó cruzar el bloqueo establecido por los transportadores. La reacción del gremio fue violenta: varios taxistas agredieron al motociclista, incluso en un acto intimidatorio, sacaron palos de madera para amenazarlo.

Hasta el momento, se desconoce con claridad el motivo exacto que desató la agresión física contra el motociclista, y las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

La situación es un indicativo del aumento de la tensión en las vías, donde los bloqueos buscan presionar medidas contra el transporte informal.

