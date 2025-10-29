Juan José Giraldo y Diana Marcela Castillo, brillan en el Campeonato Nacional de Triatlón Sprint en Lago Calima

El Lago Calima, en el Valle del Cauca, fue el escenario del Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2025 que reunió a triatletas de diversos departamentos del país durante el sábado 25 y domingo 26 de octubre.

En la categoría Élite masculina, el dominio fue para Juan José Giraldo de Antioquia, quien se llevó la victoria con un tiempo total de 59 minutos y nueve segundos.

Su desempeño se desglosó en $10:42$ en natación, $31:00$ en ciclismo, $15:31$ en carrera a pie, más los tiempos de transición de $1:11$ y $0:42$.

El podio masculino lo completaron dos representantes del Valle del Cauca: Hugo Mario Ruíz, en el segundo lugar, con $59$ minutos y $38$ segundos. Edgar Andrés Bermúdez, en la tercera posición, con $1:01:56$.

En la competencia élite femenina, Diana Marcela Castillo del Valle se alzó con el primer lugar, marcando un tiempo total de 1:08:42.

Sus parciales fueron $11:11$ en natación, $36:11$ en ciclismo, $18:55$ en carrera a pie, y transiciones en $1:30$ y $0:53$.

El Valle del Cauca también aseguró el segundo y tercer puesto en esta categoría: Valentina Álvarez fue segunda con $1:09:18$.

Luisa Fernanda Zapata ocupó el tercer lugar con $1:10:14$.El certamen nacional no solo contó con la categoría Élite, sino también con otras pruebas de triatlón sprint, incluyendo las categorías junior y sub-23 en ambas ramas.

La participación fue amplia, con atletas provenientes de departamentos como Caldas, Antioquia, Quindío, Córdoba, Huila, Risaralda, entre otros.

