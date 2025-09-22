Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Taxista en Bogotá se aprovecha de la confianza de una joven y le roba el celular

Un indignante robo en Bogotá quedó grabado por cámaras de seguridad, luego de que un taxista, presuntamente, se aprovechara de la confianza de una joven para robarle su celular.

El hecho, que se habría presentado el pasado domingo 21 de septiembre, es investigado por las autoridades.

De acuerdo con lo que se conoce sobre el caso, el conductor habría llevado a una joven hasta el sector de Bosa. Una vez allí, se habría devuelto para pedirle su celular con la supuesta excusa de fotografiar el comprobante del pago del servicio.

La pasajera, una menor de edad, accedió a la petición, momento que el taxista habría aprovechado para huir con el dispositivo.

Este presunto robo en Bogotá ha generado rechazo en redes sociales, donde los usuarios expresan su indignación por la descarada táctica utilizada por el conductor.

