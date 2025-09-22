El cuerpo de Carlos Sergio Hernández se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín , tiene bajo su custodia el cuerpo de Carlos Sergio Hernández Toro, un hombre de 67 años nacido el 19 de julio de 1958 en Medellín.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de Carlos Sergio Hernández Toro, un hombre de 67 años nacido el 19 de julio de 1958 en Medellín.

El cuerpo fue ingresado a las instalaciones el 21 de septiembre de 2025, y hasta el momento ningún familiar ni conocido ha hecho contacto con la entidad para reclamarlo o solicitar información sobre el caso.

Las autoridades hacen un llamado urgente a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al número 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.