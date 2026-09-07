Resumen: El incendio en Ábrego, Norte de Santander, ya afecta más de 3.000 hectáreas y avanza por los fuertes vientos. Autoridades gestionan refuerzos terrestres y apoyo aéreo.

¡Fuego sin freno! Incendio en Norte de Santander se extiende por zonas rurales

Un incendio en Ábrego, Norte de Santander, mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro debido al avance de las llamas en diferentes sectores rurales.

La emergencia comenzó en la parte alta de Monte Redondo y se ha extendido por otras zonas, favorecida por los fuertes vientos registrados durante las últimas horas.

De acuerdo con la información disponible, el fuego ya ha afectado más de 3.000 hectáreas y ha generado preocupación por su cercanía con sectores próximos al casco urbano del municipio.

Durante la noche del pasado domigmos 6 de septiembre, las llamas avanzaron hacia zonas pobladas, mientras una extensa columna de humo y ceniza cubría distintos puntos de Ábrego.

Las condiciones del terreno y las ráfagas de viento han complicado las labores de control. Ante esta situación, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que se solicitó el refuerzo inmediato de Bomberos de Ocaña, además del abastecimiento de agua para fortalecer las labores que se adelantan desde tierra.

La atención inicial del incendio en Ábrego estuvo a cargo de la Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios del municipio. Posteriormente se activaron apoyos regionales y la Gestión del Riesgo de Norte de Santander asumió la coordinación de la logística requerida para enfrentar la emergencia.

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Las autoridades también gestionan apoyo aéreo para complementar las labores de los equipos que permanecen en la zona y facilitar el control de las llamas en los puntos de mayor dificultad.

Según el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia registraba 13 incendios forestales activos en cuatro departamentos y otros dos bajo control. Cauca concentraba seis emergencias, Tolima cinco, Vichada una y Norte de Santander una, correspondiente al incendio en Ábrego.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y continúan trabajando para evitar que el fuego alcance nuevas áreas. Mientras avanzan las labores, la UNGRD recomendó consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de la emergencia.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca: El fuego se presenta en Cerro El Gordo y Dapa. Lo atienden el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, con apoyo de Defensa Civil y el… pic.twitter.com/zzF2kDfyA4 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 7, 2026

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