Taxista murió tras caer a una cañada en zona rural de Andes, Antioquia

En horas de la tarde del pasado miércoles 7 de enero dejó como saldo la muerte de un conductor de taxi en la zona rural del municipio de Andes, Antioquia.

El hecho se registró hacia las 4:00 de la tarde en inmediaciones de la reconocida fonda San Bartolo, un sector frecuentado por habitantes de la región.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades judiciales, el taxista habría sido interceptado por hombres armados mientras se movilizaba por esta vía rural. En medio del ataque, el conductor intentó huir para salvar su vida, pero perdió el control del vehículo, que terminó rodando varios metros por un barranco hasta caer en una cañada.

Habitantes del sector relataron haber escuchado varias detonaciones seguidas de un fuerte estruendo, lo que los llevó a alertar de inmediato a los organismos de emergencia.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes se desplazaron hasta el lugar y realizaron maniobras complejas para extraer al conductor del fondo del abismo.

Aunque el hombre fue rescatado con signos vitales, la gravedad de las lesiones, producto del impacto y, presuntamente, de heridas causadas por arma de fuego, provocaron su fallecimiento poco después. El conductor murió mientras recibía atención inicial por parte de los socorristas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han confirmado los móviles del ataque. La Policía Judicial adelanta labores investigativas para establecer si se trató de un atentado sicarial y dar con los responsables.

