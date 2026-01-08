Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Buscan hogar! Dos gatitos bebés fueron abandonados en San Antonio de Prado

    Si tienes el amor y la responsabilidad para recibir a uno de estos gatitos (o a los dos hermanitos), comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Dos gaticos cachorritos fueron abanaodnas en el corregimiento de San Antonio de Prado: Se buscan familias que los adopten
    Dos gaticos cachorritos fueron abanaodnas en el corregimiento de San Antonio de Prado: Se buscan familias que los adopten
    ¡Buscan hogar! Dos gatitos bebés fueron abandonados en San Antonio de Prado

    Resumen: Si tienes el amor y la responsabilidad para recibir a uno de estos gatitos (o a los dos hermanitos), comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana se activa en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín. En el sector de Villa Loma, dos pequeños gatitos fueron hallados en situación de abandono. Según relatan quienes los rescataron y los cuidan temporalmente, los bebés son sumamente amorosos, pero necesitan urgentemente una familia que les brinde protección “para toda la vida”.

    Se busca un hogar responsable que les dé la oportunidad de crecer sanos y seguros.

    ¿Quieres adoptarlos?

    Si tienes el amor y la responsabilidad para recibir a uno de estos gatitos (o a los dos hermanitos), comunícate de inmediato a los siguientes números:

    Contactos: 315 544 3819.

    Adoptar un gato es un compromiso de muchos años de ronroneos y compañía. ¡Dales la oportunidad que merecen!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.