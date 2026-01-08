¡Buscan hogar! Dos gatitos bebés fueron abandonados en San Antonio de Prado

Dos gaticos cachorritos fueron abanaodnas en el corregimiento de San Antonio de Prado: Se buscan familias que los adopten

Resumen: Si tienes el amor y la responsabilidad para recibir a uno de estos gatitos (o a los dos hermanitos), comunícate de inmediato

Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana se activa en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín. En el sector de Villa Loma, dos pequeños gatitos fueron hallados en situación de abandono. Según relatan quienes los rescataron y los cuidan temporalmente, los bebés son sumamente amorosos, pero necesitan urgentemente una familia que les brinde protección “para toda la vida”.

Se busca un hogar responsable que les dé la oportunidad de crecer sanos y seguros.

¿Quieres adoptarlos?

Si tienes el amor y la responsabilidad para recibir a uno de estos gatitos (o a los dos hermanitos), comunícate de inmediato a los siguientes números:

Contactos: 315 544 3819.

Adoptar un gato es un compromiso de muchos años de ronroneos y compañía. ¡Dales la oportunidad que merecen!