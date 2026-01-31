Resumen: Joan Sebastián Taborda, alias ‘Chiflas’, fue capturado en Medellín tras casi dos años prófugo por el atropello que causó la muerte de un niño de 9 años en el suroeste de Antioquia. El hombre habría huido del lugar pese a tener detención domiciliaria y ahora deberá responder ante la justicia por homicidio culposo agravado.

¡Taxista, ladrón y prófugo! Cayó alias ‘Chiflas’, señalado de arrollar y matar a un niño de 9 años en Antioquia

Las autoridades lograron la captura de Joan Sebastián Taborda, conocido como alias ‘Chiflas’, señalado de ser el responsable del atropello que causó la muerte de un niño de nueve años en el suroeste de Antioquia. El procedimiento fue realizado en Medellín por unidades de la Policía de Tránsito, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de casi dos años de búsqueda.

Taborda era requerido por el delito de homicidio culposo agravado, tras un grave hecho ocurrido en mayo de 2024 en el corregimiento de Bolombolo, jurisdicción del municipio de Venecia. De acuerdo con la investigación, el hombre conducía un taxi a alta velocidad cuando arrolló a Mateo Cano, un menor que se dirigía a su institución educativa. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar sin prestar auxilio.

Las indagaciones establecieron que, luego del atropello, el vehículo fue abandonado varios kilómetros más adelante tras chocar contra una estructura vial, mientras su conductor y los acompañantes escaparon a pie. Pese a la atención inicial de los organismos de socorro, el menor fue trasladado a un centro asistencial en Medellín, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

El caso generó un profundo rechazo en la comunidad y motivó a las autoridades a intensificar la búsqueda del presunto responsable, incluso con el ofrecimiento de una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera su ubicación. Finalmente, labores de inteligencia condujeron a su captura en la capital antioqueña.

Según confirmaron las autoridades, alias ‘Chiflas’ se encontraba bajo detención domiciliaria al momento del accidente por otros procesos judiciales, condición que le prohibía movilizarse fuera de Medellín y ejercer labores como conductor de taxi. Además, registra antecedentes por delitos como hurto y tráfico de armas, y sería señalado integrante del grupo delincuencial ‘Los Cronos’, dedicado al robo de relojes de alta gama.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en la muerte del menor. Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el fortalecimiento de los controles para prevenir hechos similares en las vías del departamento.