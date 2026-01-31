Resumen: Un ciudadano de nacionalidad guyanesa, buscado por la justicia de Argentina por tentativa de homicidio, fue capturado en el centro de Medellín mediante un operativo conjunto entre Migración Colombia e Interpol. El extranjero había huido de ese país y se ocultaba desde noviembre en un alojamiento de renta corta, donde fue ubicado tras la emisión de una circular roja. Actualmente permanece bajo custodia mientras se adelantan los trámites para que responda ante las autoridades argentinas.

¡Lo pillaron en un Airbnb! Capturan en Medellín a guyanés con circular roja de Interpol por tentativa de homicidio

Un ciudadano de nacionalidad guyanesa, requerido por la justicia de Argentina por el delito de tentativa de homicidio, fue capturado en las últimas horas en el centro de Medellín mediante un operativo conjunto entre Migración Colombia e Interpol. El extranjero era buscado a través de una Circular Roja, emitida por hechos ocurridos en el país del sur del continente.

Según la información oficial, el caso por el que es investigado se registró el 31 de octubre de 2025 en Argentina, donde presuntamente habría dejado gravemente herida a otra persona. Un día después, el hombre abandonó ese país y el 1 de noviembre ingresó a Colombia en un vuelo comercial, sin que inicialmente se detectaran irregularidades en su paso por los controles migratorios.

Durante los meses siguientes, el ciudadano permaneció oculto en Medellín, alojándose en un inmueble de renta corta tipo Airbnb, ubicado en la comuna 10, La Candelaria, en pleno centro de la ciudad. Allí se mantuvo sin levantar sospechas hasta que, el 13 de enero de 2026, las autoridades argentinas emitieron la Circular Roja de Interpol, al establecer que el señalado había huido para evadir a la justicia.

Con la activación de las alertas internacionales y el cruce de información migratoria, funcionarios de Migración Colombia, con apoyo de Interpol, lograron ubicar el lugar donde se hospedaba el extranjero. El operativo permitió su captura sin que se presentaran incidentes, y posteriormente fue dejado bajo custodia de Interpol, a la espera de los trámites correspondientes para su traslado a Argentina.

Desde Migración Colombia indicaron que este caso motivó el fortalecimiento de los controles sobre los establecimientos de alojamiento de corta estancia, y advirtieron que se adelantarán procesos sancionatorios contra los propietarios que incumplan con el registro oportuno de ingreso y salida de ciudadanos extranjeros, conforme a la normativa vigente.

El capturado permanece a disposición de las autoridades internacionales mientras se define su situación jurídica y el procedimiento para que responda ante la justicia argentina por los cargos que se le imputan.