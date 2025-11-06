¿Blanco de agresiones? Taxista protagonizó tremenda escena e intentó atropellar a agentes de tránsito en Rionegro

Resumen: Taxista en Rionegro embistió y agredió a agentes de tránsito cerca del aeropuerto. Se han registrado 5 agresiones similares en lo que va del 2025.

Una nueva agresión contra agentes de tránsito encendió las alarmas en el municipio de Rionegro, Antioquia. Esta vez, un taxista decidió que las normas no eran para él y, en plena vía cercana al Aeropuerto Internacional José María Córdova, intentó atropellar a los funcionarios.

Los hechos se presentaron el pasado miércoles 5 de noviembre, durante un operativo de control de tránsito en la rotonda del intercambio vial, cerca del Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuando los agentes de tránsito de Rionegro detuvieron a un taxista para una verificación de rutina.

Al parecer, al ser requerido para presentar sus documentos, el conductor reaccionó de forma violenta, se negó a cumplir la orden y decidió huir en contravía, poniendo en riesgo a los funcionarios y demás usuarios de la vía.

En su intento de escapar, trató de atropellar a los agentes de tránsito. Posteriormente, el taxista, quien iba en contravía tras evadir un puesto de control, fue reducido por los mismos agentes hasta que llegó la Policía Nacional a intervenir. Las autoridades hallaron en el vehículo un elemento contundente tipo tábano, que habría sido usado para intimidar.

La Alcaldía de Rionegro rechazó la agresión y recordó que en lo que va de 2025 ya se han registrado cinco ataques similares, igualando la cifra total del año anterior.

El alcalde Jorge Rivas aseguró que los agentes cumplen una labor esencial para garantizar la movilidad, especialmente en zonas de alta afluencia como el aeropuerto. “La autoridad debe respetarse, no hay excusa para estas agresiones”, señaló.

