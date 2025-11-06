Resumen: Un hombre fue baleado durante un fleteo en La Ceja tras retirar $20 millones de un banco. Autoridades investigan el caso con ayuda de cámaras de seguridad.

¿Sacar plata del banco? Mejor llevar chaleco antibalas: fleteo en La Ceja deja a un hombre baleado

Un nuevo fleteo se registró en el oriente antioqueño, esta vez en el municipio de La Ceja, donde un hombre fue víctima de un violento robo tras retirar una alta suma de dinero de una entidad bancaria.

El hecho ocurrió en una estación de gasolina de la zona, donde dos hombres armados lo interceptaron, lo balearon y huyeron con un bolso cargado con $20 millones.

La víctima, quien recibió tres disparos, fue trasladada a un centro asistencial y sometida a cirugía debido a la gravedad de las heridas.

Según el secretario de Gobierno de La Ceja, Giovany Henao, las cámaras de seguridad ayudaron a identificar la motocicleta en la que escaparon los agresores, lo que podría acelerar la captura de los responsables.

El llamado de las autoridades es claro: tanto entidades financieras como usuarios deben tomar medidas preventivas y, de ser posible, solicitar acompañamiento policial.

