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    Taxista borracho arrolló a cuatro policías durante operativo en el sur de Bogotá

    Un taxista en aparente estado de embriaguez arrolló a cuatro policías durante un operativo en el sur de Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Taxista borracho arrolló a cuatro policías durante operativo en el sur de Bogotá
    Foto de archivo.
    Taxista borracho arrolló a cuatro policías durante operativo en el sur de Bogotá

    Resumen: Un taxista en estado de embriaguez arrolló a cuatro policías durante un operativo en el sur de Bogotá. El conductor fue capturado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un grave hecho se registró en la madrugada de este viernes 13 de marzo en el sur de Bogotá, donde un taxista en aparente estado de embriaguez arrolló a cuatro uniformados durante un operativo policial.

    El caso ocurrió en el barrio Capri, en la localidad de Ciudad Bolívar, mientras los policías adelantaban labores de registro y control a un ciudadano en la vía pública.

    De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el taxista pasó por el lugar a alta velocidad y terminó arrollando a los uniformados que participaban en el procedimiento.

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    Tras el seguimiento policial, el conductor fue interceptado y capturado por las autoridades. Según explicó el teniente coronel Luis Carlos Torres, se logró confirmar que el hombre estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol.

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    Los cuatro uniformados fueron valorados por personal médico en el lugar de los hechos. Afortunadamente, no presentaron heridas de gravedad, aunque recibieron atención preventiva tras el impacto.

    Desde la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol, advirtiendo que este tipo de conductas pone en riesgo la vida de otras personas y puede generar graves consecuencias legales.

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