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Resumen: Inadmiten a 10 extranjeros en el aeropuerto José María Córdova por presunto turismo sexual. El alcalde Federico Gutiérrez dijo: “Go home”.

Inadmiten a 10 extranjeros en el aeropuerto José María Córdova por presunto turismo sexual

Las autoridades migratorias impidieron el ingreso al país de 10 extranjeros en el aeropuerto que sirve a Medellín, luego de detectar que presuntamente pretendían realizar turismo con fines de explotación sexual.

El hecho fue destacado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien reiteró la política de tolerancia cero frente a este delito.

De acuerdo con información de Migración Colombia, las inadmisiones se realizaron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. En un solo día, las autoridades inadmitieron a nueve ciudadanos de Estados Unidos y uno procedente de Anguila, quienes, según los controles migratorios, pretendían ingresar al país para realizar turismo sexual.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la ciudad mantiene una postura firme frente a este tipo de prácticas.

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“En Medellín protegemos a nuestros niños y niñas. Y también a nuestras mujeres. En Medellín no hay espacio para la explotación sexual. Al que venga a eso le decimos: Go home”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

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El alcalde también destacó el trabajo conjunto entre la alcaldía y las autoridades migratorias para detectar este tipo de casos en los puntos de ingreso al país.

Según cifras entregadas por la Alcaldía, 26 extranjeros han sido inadmitidos en lo que va de 2026 por situaciones relacionadas con presunto turismo sexual.

Las estadísticas oficiales indican que durante 2024 se registraron 40 inadmisiones, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 71, para un total acumulado de 137 personas que no han podido ingresar al país por esta causa en los últimos años.

Por su parte, Migración Colombia reiteró que estas acciones hacen parte de la estrategia del Gobierno nacional para combatir delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual, especialmente en destinos turísticos del país.

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