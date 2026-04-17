¡Sin licencia y al volante! Taxista en presunto estado de embriaguez arrolla a motociclista en Medellín

Resumen: Taxista en Medellín fue capturado tras accidente en presunto estado de embriaguez. Autoridades reiteran sanciones y controles.
Un nuevo caso relacionado con embriaguez al volante dejó personas lesionadas en Medellín y reactivó las alertas de las autoridades frente a este tipo de conductas en las vías.
El hecho se registró en la avenida Regional con calle 50, donde un taxista atropelló a un motociclista y a su acompañante, generando lesiones. Posteriormente, el vehículo terminó impactando contra un poste.
Según el reporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el hombre presentaba signos de embriaguez y se negó a practicarse la prueba de alcoholemia, lo que, conforme a la normativa vigente, implica la aplicación de la sanción máxima.
Durante la verificación, también se estableció que el taxista tenía la licencia de conducción suspendida por varios años debido a un antecedente similar, lo que agrava su situación jurídica.
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Tras el procedimiento, las autoridades impusieron comparendo, inmovilizaron el vehículo y el conductor fue capturado por la Policía Nacional, quedando a disposición de las autoridades competentes.
Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron el llamado a evitar conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, advirtiendo que estas conductas pueden derivar en sanciones económicas elevadas, suspensión de la licencia y consecuencias penales.
Las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los operativos de control para prevenir siniestros asociados a la embriaguez y garantizar la seguridad vial en la ciudad.
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