Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Taxista en Medellín fue capturado tras accidente en presunto estado de embriaguez. Autoridades reiteran sanciones y controles.

¡Sin licencia y al volante! Taxista en presunto estado de embriaguez arrolla a motociclista en Medellín

Un nuevo caso relacionado con embriaguez al volante dejó personas lesionadas en Medellín y reactivó las alertas de las autoridades frente a este tipo de conductas en las vías.

El hecho se registró en la avenida Regional con calle 50, donde un taxista atropelló a un motociclista y a su acompañante, generando lesiones. Posteriormente, el vehículo terminó impactando contra un poste.

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el hombre presentaba signos de embriaguez y se negó a practicarse la prueba de alcoholemia, lo que, conforme a la normativa vigente, implica la aplicación de la sanción máxima.

Durante la verificación, también se estableció que el taxista tenía la licencia de conducción suspendida por varios años debido a un antecedente similar, lo que agrava su situación jurídica.

Lea también: ¡Fútbol que transforma! Medellín lanza estrategia para mejorar la convivencia

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Tras el procedimiento, las autoridades impusieron comparendo, inmovilizaron el vehículo y el conductor fue capturado por la Policía Nacional, quedando a disposición de las autoridades competentes.

Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron el llamado a evitar conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, advirtiendo que estas conductas pueden derivar en sanciones económicas elevadas, suspensión de la licencia y consecuencias penales.

Las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los operativos de control para prevenir siniestros asociados a la embriaguez y garantizar la seguridad vial en la ciudad.

Más noticias de Medellín