¡Fútbol que transforma! Medellín lanza estrategia para mejorar la convivencia

Resumen: Medellín lanza estrategia de fútbol para fortalecer la convivencia y promover valores en comunidades a través del deporte.

La convivencia en escenarios deportivos es el eje de una nueva estrategia impulsada en Medellín, donde el fútbol será utilizado como herramienta para promover valores y fortalecer el tejido social en diferentes comunidades.

La iniciativa, denominada Fútbol con Propósito, es liderada por la acaldía de Medellín en alianza con la Liga Antioqueña de Fútbol. El programa contempla la participación de varios clubes en un calendario de jornadas que se desarrollarán en distintas comunas de la ciudad hasta mediados de año.

A través de estos espacios, se busca fomentar la convivencia mediante actividades formativas que involucran no solo a jugadores, sino también a entrenadores, familias y líderes comunitarios. El objetivo es promover valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y el autocuidado dentro y fuera de la cancha.

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La estrategia también se articula con campañas institucionales orientadas al uso adecuado de los escenarios deportivos, priorizando la prevención de conflictos y el fortalecimiento de entornos seguros para la práctica del deporte.

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El lanzamiento de esta iniciativa se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde participaron diferentes actores del sector deportivo y social.

Con este tipo de programas, la ciudad busca consolidar el deporte como un motor de transformación social, promoviendo la convivencia y la integración en los territorios.

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