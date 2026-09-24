Resumen: Un taxista fue capturado tras una discusión por un pasajero que terminó en disparos cerca del aeropuerto El Dorado. No hubo personas heridas.

¡Por una carrera! Capturan a taxista señalado de disparar en el Aeropuerto El Dorado

Una discusión entre dos taxistas por un pasajero terminó en una escena de tensión en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que uno de los involucrados presuntamente sacara un arma traumática y realizara varios disparos. El caso terminó con la captura del taxista señalado de protagonizar el hecho.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la situación comenzó cuando dos conductores tuvieron una disputa relacionada con la prestación de una carrera. La discusión pasó de los insultos a una confrontación física y, posteriormente, uno de ellos habría utilizado un arma traumática.

Los disparos generaron alarma entre viajeros, trabajadores y otras personas que se encontraban en la zona cercana a la terminal aérea. Uno de los taxis que permanecía en la fila terminó con uno de sus vidrios afectado.

La Policía aeroportuaria acudió al lugar para controlar la situación. Según el reporte oficial, el taxista involucrado también habría apuntado y disparado hacia los uniformados, por lo que uno de los policías accionó su arma de fuego y se produjo un intercambio de disparos.

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Después del enfrentamiento, el conductor escapó del sitio. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda y utilizaron las cámaras de seguridad para hacer seguimiento al vehículo.

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Con las placas obtenidas durante la revisión de las imágenes, los investigadores lograron establecer su recorrido y localizarlo posteriormente en el centro de Bogotá, en inmediaciones de un centro comercial de Teusaquillo.

Durante el procedimiento de captura, la Policía reportó el hallazgo del arma traumática y la inmovilización del vehículo en el que se movilizaba el señalado.

Pese a los disparos, no se reportaron personas heridas durante el episodio. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso de judicialización y establecer las responsabilidades correspondientes.

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