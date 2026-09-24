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    Lo agarraron en La Candelaria: lo buscaban por abuso a dos menores de un colegio de Medellín

    Caen en Medellín a un hombre de 26 años señalado de abuso contra dos niñas de 12 años de un colegio en Robledo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Lo agarraron en La Candelaria: lo buscaban por abuso a dos menores de un colegio de Medellín
    Foto de cortesía.
    Lo agarraron en La Candelaria: lo buscaban por abuso a dos menores de un colegio de Medellín

    Resumen: Autoridades capturaron en Medellín a un hombre de 26 años señalado de abuso contra dos niñas de 12 años de un colegio en Robledo. Fue detenido en La Candelaria.

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    Las autoridades confirmaron la captura en Medellín de un hombre de 26 años requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El caso, que involucra un presunto abuso a dos estudiantes, fue atendido por la Unidad Básica de Investigación Criminal en la comuna La Candelaria.

    De acuerdo con la información oficial, los hechos se habrían registrado el pasado 5 de marzo en el sector de Robledo. El señalado habría usado la cercanía que tenía con una de las menores para persuadirla de no entrar a clases y llevarla, junto a otra compañera de 12 años, hasta su vivienda.

    En ese lugar se habría producido el abuso sexual contra las dos niñas, quienes cursan sexto grado. Las menores fueron reconocidas como víctimas dentro del proceso investigativo y actualmente cuentan con acompañamiento por parte de las entidades competentes para estos casos.

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    El operativo para hacer efectiva la orden judicial se desarrolló de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional. Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, encargada de definir su situación jurídica y avanzar en la judicialización.

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    Las autoridades indicaron además que el capturado presenta anotaciones judiciales previas por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y falsedad marcaria.

    El caso continúa en etapa de investigación mientras se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de las menores afectadas.

    La Alcaldía reiteró el llamado a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes y recordó las líneas de atención disponibles en la ciudad. Las investigaciones continúan para establecer si existen otros hechos relacionados con el procesado.

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