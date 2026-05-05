Se voló, armó caos y terminó capturado: taxista desató persecución en Medellín

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Resumen: Taxista fue capturado en Medellín tras evadir un control, protagonizar una fuga y agredir a un agente de tránsito. Autoridades investigan el caso.

Un taxista fue capturado en Medellín luego de protagonizar una fuga durante un procedimiento de control vial y, posteriormente, agredir a un agente de tránsito.

El caso se registró en la avenida 33, en inmediaciones del sector Exposiciones, donde el taxista desatendió la orden de pare impartida por las autoridades y emprendió la huida.

Durante su escape, el conductor realizó maniobras que, según reportes oficiales, comprometieron la seguridad de conductores y peatones.

Ante la situación, la Secretaría de Movilidad activó el protocolo de seguimiento, apoyándose en el sistema de videovigilancia y en la articulación con unidades operativas desplegadas en distintos puntos de la ciudad. Gracias a esta coordinación, el vehículo fue localizado e interceptado sobre la avenida Ferrocarril, cerca de la zona de La Minorista.

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Tras su detención inicial, el conductor fue trasladado para adelantar procedimientos como la prueba de embriaguez y la inmovilización del automotor. Sin embargo, en medio del proceso, el hombre logró evadir momentáneamente a las autoridades.

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Durante ese intento de escape, el implicado agredió a un agente de tránsito, causándole lesiones en sus extremidades.

La situación fue controlada minutos después con la intervención de la Policía Nacional, que logró su captura definitiva.

El taxista fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de agresión contra servidor público, mientras avanzan las investigaciones para determinar otros posibles cargos.

Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron su llamado al respeto por las normas de tránsito y destacaron la importancia de los controles para garantizar la seguridad en las vías de la ciudad.

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