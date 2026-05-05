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Resumen: El reporte oficial de las autoridades fue contundente para explicar el desenlace: "Al momento del procedimiento ninguna persona interpuso denuncia formal, por lo que no se realizaron capturas judiciales".

«Sin denuncia no hay caso»: «Valentina Mor» en libertad tras presunto intento de hurto a extranjero

Minuto30.com .- El reconocido adagio judicial de que “sin denuncia no hay caso” volvió a cobrar vigencia en las últimas horas en la capital antioqueña.

La creadora de contenido conocida como ‘Valentina Mor’ (Valentina Velázquez) fue dejada en libertad luego de haber sido retenida por la Policía Nacional en medio de un confuso incidente relacionado con el presunto hurto a un turista extranjero.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Colón de Medellín. La secuencia de los hechos, de acuerdo con los reportes oficiales preliminares, fue la siguiente:

Patrullas de la Policía Nacional detuvieron un vehículo en el que se movilizaba Valentina Velázquez en compañía de dos hombres.

El informe de las autoridades señala que los tres tripulantes del automotor se encontraban en un aparente estado de embriaguez.

La intervención se originó tras recibir reportes sobre movimientos bancarios sospechosos y el posible uso irregular de tarjetas de crédito pertenecientes a un ciudadano extranjero.

Pese a los fuertes señalamientos iniciales y los testimonios recolectados en la zona que presumían un intento de hurto, el caso se cayó legalmente.

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El reporte oficial de las autoridades fue contundente para explicar el desenlace: “Al momento del procedimiento ninguna persona interpuso denuncia formal, por lo que no se realizaron capturas judiciales”.

Bajo el estricto marco jurídico colombiano, la situación derivó en la libertad inmediata de los implicados por dos razones fundamentales:

La víctima, o sea el turista extranjero, no acudió a las autoridades competentes para interponer la denuncia formal que respaldara el señalamiento.

El presunto hurto no logró materializarse en estricta flagrancia, lo que impidió una captura de oficio en el sitio.

Sin estos elementos, las autoridades se vieron obligadas por ley a dejar a la joven y a sus acompañantes en libertad.

No obstante, se confirmó que el caso permanece bajo verificación investigativa para establecer si existieron conductas delictivas adicionales.