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    Investigan homicidio de un taxista en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia

    Un taxista fue hallado sin vida lejos de su vehículo en zona rural. Autoridades investigan móviles del crimen.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Investigan homicidio de un taxista en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia
    Foto: Alcaldía de Bogotá/imagen para ilustrar la nota.
    Investigan homicidio de un taxista en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia

    Resumen: Hallan muerto a un taxista en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia. Autoridades investigan móviles del crimen.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El caso del taxista asesinado en Ciudad Bolívar tiene en alerta a las autoridades del Suroeste antioqueño, luego de que el cuerpo de un conductor fuera encontrado en zona rural en circunstancias que aún son materia de investigación.

    La víctima fue identificada como Raúl Alberto, cuyo cadáver fue hallado en la vereda Ventorrillo, a aproximadamente 15 minutos del casco urbano del municipio.

    Según el reporte de las autoridades, el cuerpo del taxista fue encontrado a unos 150 metros de su vehículo de servicio público, el cual permanecía estacionado a un costado de la vía.

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    El dictamen preliminar indica que el hombre, al parecer, presentaba múltiples heridas causadas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, incluyendo el cuello, el tórax, la cabeza y una de sus manos.

    El Cuerpo de Bomberos realizó el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue municipal, mientras que unidades de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) adelantaron la inspección técnica tanto en el lugar del hallazgo como en el vehículo.

    Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha establecido si el crimen estaría relacionado con un intento de hurto o si respondería a otras circunstancias personales.

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