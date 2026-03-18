Resumen: Ejército capturó a dos presuntos disidentes de las FARC en Briceño y decomisó armas, munición y equipos de comunicación.

Capturan a dos presuntos integrantes de disidencias e incautan granada y munición en Briceño, Antioquia

El operativo en el municipio de Briceño, Antioquia, dejó importantes resultados para las autoridades, luego de un enfrentamiento armado entre el Ejército y presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las FARC en zona rural.

Los hechos se registraron en la vereda La Palestina, donde unidades militares sostuvieron combates con este grupo ilegal que, según información de inteligencia, estaría bajo el mando de alias “Primo Gay”, uno de los cabecillas más buscados de esta organización.

Durante el desarrollo del operativo en Briceño, las tropas lograron la captura de dos personas señaladas de pertenecer a esta estructura armada, así como la incautación de abundante material de guerra.

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Entre los elementos decomisados se encuentran un fusil, una granada, 70 cartuchos de munición para pistola, dos chalecos para transporte de armamento, cinco teléfonos celulares y un radio de comunicaciones, equipos que presuntamente eran utilizados para coordinar acciones delictivas en la zona.

Las autoridades señalaron que este resultado representa un golpe significativo a la capacidad operativa del grupo ilegal, debilitando sus estructuras logísticas y de comunicación en el territorio.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente para definir su situación legal.

Con este tipo de operaciones, la Fuerza Pública busca reforzar la seguridad en las zonas rurales de Antioquia y contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales que continúan generando zozobra en varias subregiones del departamento.

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