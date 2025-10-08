¡Qué tristeza! Dentro de un taxi en Aranjuez encontraron muerto a un señor: le dieron varias puñaladas

Resumen: El cuerpo sin vida de un taxista de entre 60 y 65 años fue hallado dentro de su vehículo en el barrio Aranjuez de Medellín. La inspección técnica se realizó en la madrugada del miércoles, en la carrera 50 con calle 89A. Las autoridades investigan si el móvil del crimen fue el robo de sus pertenencias y el producido del día.