Resumen: El cuerpo sin vida de un taxista de entre 60 y 65 años fue hallado dentro de su vehículo en el barrio Aranjuez de Medellín. La inspección técnica se realizó en la madrugada del miércoles, en la carrera 50 con calle 89A. Las autoridades investigan si el móvil del crimen fue el robo de sus pertenencias y el producido del día.
Un nuevo caso de homicidio se presentó en Medellín en las últimas horas. En esta ocasión, los hechos fueron registrados en el barrio Aranjuez, puntualmente dentro de un taxi.
Según pudo conocer Minuto30, dentro del vehículo de servicio público fue hallado el cuerpo de un señor, de entre 60 a 65 años de edad, y que sería el conductor del taxi.
El taxi fue abandonado en la carrera 50 con calle 89A.
Le puede interesar: ¡Qué tristeza! Jovencita que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta
Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo sin vida sobre las 5 de la madrugada de este miércoles, 8 de octubre, y posteriormente comenzaron con la inspección al taxi para intentar dar con el paradero de los responsables.
Se investiga si al conductor lo apuñalaron para robarle sus pertenencias y el producido del día.
¡Qué tristeza! Dentro de un taxi en Aranjuez encontraron muerto a un señor: le dieron varias puñaladas