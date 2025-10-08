¡Qué tristeza! Jovencita que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta

Resumen: El cuerpo de Daiana Mendieta (22), reportada como desaparecida, fue hallado muerto con un disparo de arma de fuego en la provincia argentina de Entre Ríos. La Fiscalía investiga el caso como feminicidio y ha detenido a un hombre de 55 años que vivía cerca de la víctima.

El cuerpo sin vida de Daiana Mendieta, una joven de 22 años reportada como desaparecida, fue hallado a 10 metros de profundidad en una zona rural de la provincia de Entre Ríos, Argentina. La autopsia preliminar ha revelado un escalofriante detalle: la joven presentaba un disparo de arma de fuego, lo que ha llevado a los fiscales regionales a investigar el caso bajo la hipótesis de un feminicidio.

La búsqueda de Daiana se intensificó el pasado sábado, luego de que sus padres denunciaran su desaparición. Según el relato de los parientes, la joven salió de su casa conduciendo su vehículo el viernes por la noche, y horas más tarde, su teléfono celular se apagó, desatando la alarma.

El operativo de búsqueda, que involucró a más de 130 personas, entre policías, bomberos voluntarios y unidades caninas, culminó con el macabro hallazgo.

Actualmente, la investigación cuenta con un detenido: un hombre de 55 años que residía a solo un kilómetro de la víctima y que, presuntamente, mantenía un vínculo con ella. La detención se produjo luego de que el sospechoso intentara accionar un arma de fuego contra las autoridades que lo ubicaron tras revisar cámaras de seguridad y entrevistar a vecinos.

La comunidad exige justicia y el pronto esclarecimiento de la muerte de Daiana Mendieta, un caso que se suma a la creciente ola de violencia de género y que subraya la vulnerabilidad de las mujeres en la región.

