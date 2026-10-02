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Resumen: Conoce los detalles del volcamiento de un taxi en la avenida Ciudad de Cali que generó congestión vehicular en Fontibón.

Volcamiento de un taxi desató caos vehicular en plena avenida Ciudad de Cali en Bogotá

Un fuerte accidente de tránsito registrado en la mañana de este viernes 2 de octubre generó una aguda congestión vehicular en el occidente de Bogotá, tras el volcamiento de un taxi sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13, en la localidad de Fontibón.

El siniestro vial, reportado sobre las 6:33 a.m. por la Secretaría Distrital de Movilidad, movilizó de inmediato a unidades de tránsito y ambulancias hacia el punto para atender la emergencia en sentido norte-sur.

La situación provocó traumatismos significativos para los conductores que transitaban por este corredor estratégico, obligando a las autoridades a recomendar rutas alternas como la avenida Guayacanes hacia el oriente y la avenida Boyacá hacia el norte.

Mientras se adelantaban las labores de control, el taxi implicado permaneció sobre la vía obstaculizando el paso, lo que ralentizó el flujo vehicular durante las primeras horas de la mañana y afectó la movilidad de cientos de ciudadanos que se desplazaban hacia sus lugares de trabajo.

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Hacia las 7:20 a.m., la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que el automotor fue retirado por completo del corredor vial, restableciendo las condiciones habituales de circulación en la zona.

Hasta el momento, los organismos de control no han entregado un reporte oficial sobre las causas exactas que originaron el volcamiento del taxi ni sobre la presencia de personas lesionadas tras el aparatoso incidente en el occidente de la capital.

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