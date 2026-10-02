Se cumplen 10 años de la perversa comedia que Santos montó en Cartagena

Resumen: Que no se olvide que el costoso show armado por Santos se realizó una semana antes del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que los colombianos, por mayoría de los votos depositados, repudiamos, no solo las negociaciones, sino el seudo “Acuerdo”, lo que Santos desconoció y cínicamente burló

Se cumplen diez años de la puesta en escena de la engañosa y pomposa comedia que Juan Manuel Santos montó en Cartagena para firmar con las Narco-FARC el llamado “Acuerdo de La Habana”, el cual no tuvo nada de acuerdo por no ser el resultado de una negociación, sino de la claudicación y sometimiento del Estado colombiano a una banda criminal.

El “Acuerdo”, antes que alcanzar y atemperar la anhelada paz, ha incentivado el narcotráfico, la criminalidad, la violencia y la delincuencia, y entronizado la más cínica y desvergonzada impunidad, y, además, convirtió vastas regiones de la geografía nacional en un interminable vergel de cultivos ilícitos y en extensa cadena de factorías de narcóticos.

Que no se olvide que el costoso show armado por Santos se realizó una semana antes del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que los colombianos, por mayoría de los votos depositados, repudiamos, no solo las negociaciones, sino el seudo “Acuerdo”, lo que Santos desconoció y cínicamente burló.

Tampoco se debe olvidar que a ese sainete Santos invitó a los dictadores Fidel y Raúl Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, así como a los desvergonzados Ernesto Samper Pizano, Diosdado Cabello, Evo Morales, Rafael Correa y, entre sus corifeos, a Armando Benedetti y Roy Barreras, así como a deshonestos contratistas de su descuadernado gobierno.

También invitó a cerca de 2.500 personas y muchas de cuales no atendieron la invitación, por considerar que era improcedente firmar el “Acuerdo” sin haberse realizado previamente el Plebiscito y, por ende, conocerse la voluntad popular de la nación.

Muchos de los que asistieron al show, lo hicieron de buena fe, sin haber leído las 297 páginas del “Acuerdo”, y con ello, incautamente apoyaron lo que no conocían, por lo que luego no extrañó que algunos de ellos, lamentaran haber concurrido a semejante farsa, y otros, lo sigan tratando de ocultar, máxime si luego se percataron que Human Rights Watch, Amnesty International y otros observatorios de derechos humanos, consideraban que lo negociado con las Narco-FARC, transgredía el Estatuto de Roma, burlaba a las víctimas, premiaba el crimen y entronizaba la impunidad.

No hay duda de que, si antes del show de Cartagena los colombianos hubiesen leído el «Acuerdo«, Santos no habría podido montar su costoso sainete y, de haberse hecho, hubiese sido la unción de una negociación que, por establecer la impunidad, premiar la delincuencia y gratificar el crimen, terminaría aumentando la inseguridad, la violencia y la anarquía. Pero los colombianos -en su mayoría- no son amigos de la lectura.

Tampoco hay duda de que, si los colombianos incautos e ilusos que votaron por el “Sí” hubiesen leído antes el “Acuerdo”, fácilmente hubieran concluido que el Estado terminaría sometiéndose a las Narco-FARC y no las Narco-FARC al Estado y, en consecuencia, su voto hubiese sido por un “No” rotundo.

Lo que empezó como una negociación para la desmovilización de un grupo de bandoleros, degradó en una negociación entre iguales, en la que los maleantes obligaron a la nación a reformar su Constitución y sus leyes, a cambio de la quimera de dejar de delinquir.

Según el contenido y alcance del “Acuerdo”, son incontables las obligaciones que el Gobierno asumió con los criminales, así como las concesiones y prebendas que les otorgó, sin que a cambio las Narco-FARC, reconocieran los crímenes de lesa humanidad que perpetraron, dieran muestra del menor asomo de arrepentimiento, aceptaran reparar a las víctimas y renunciaran al narcotráfico.

Una cosa es perdonar crímenes, y otra bien distinta, es premiarlos y gratificarlos, y, además, convertir a criminales en legisladores, y eso es lo que decía y dice de manera velada y desvergonzada el “Acuerdo”.

No siendo poco lo anterior, Santos, sin rubor alguno, determinó que la pregunta que se formularía en el Plebiscito -la cual era descontextualizada y desleal por ser sugestiva y conclusiva- fuera: “¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

De lo que se trataba en el Plebiscito era de saber si la nación aprobaba o no aprobaba el acuerdo, y no si se apoyaba o no se apoyaba el acuerdo” y menos, “si se apoyaba para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Pero Santos, con su insuperable deslealtad, desfiguró el plebiscito y determinó que la pregunta fuera, “¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, lo que, de suyo inducía al apoyo sin que el “Acuerdo” garantizara la terminación del conflicto y, mucho menos, asegurara la construcción de una paz estable y duradera, tal y como está comprobado.

En consecuencia, fue abusivo y por demás aventurado afirmar en la pregunta que el “Acuerdo” terminaría el conflicto, y, peor aún, predecir que serviría para la construcción de una paz estable y duradera, cuando esos efectos eran hipotéticos por ser futuros e inciertos.

Una pregunta así formulada está proscrita en el ejercicio del Derecho por incluir hipótesis que inducen a una respuesta afirmativa, predecible y previsible, igual como sucede cuando se pregunta: “usted desea disponer de agua potable de manera estable y duradera”.

De la simple formulación de la pregunta se podía advertir su respuesta, y esto es lo que la Ciencia Jurídica denomina pregunta conclusiva, la cual se considera desleal por insinuar, sugerir o provocar una respuesta esperada. Cuando se cuestionó a Santos por la manera amañada en que estaba formulada la pregunta, respondió con hostilidad: “El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana”.

Al final, y a pesar de la trampa que Santos tendió a los votantes, el resultado del plebiscito permitió determinar que los colombianos, de manera cívica y pacífica condenaban y repudiaban las atrocidades cometidas por la banda narcoterrorista de las Farc.

El resultado del plebiscito demostró que la nación desaprobaba que se premiara el crimen, se gratificara la fechoría, se violentara la Constitución, se legitimara la ilegalidad, se afincara la impunidad, y que los criminales terminaran legislando y Colombia se convirtiera en una narcocracia.

El “No” fue el triunfo de la razón y el derecho sobre la pasión y las vías de hecho, así como una rotunda condena al delito y un mandato claro para rectificar el llamado “Acuerdo”. Pero Santos desconoció, burló y mofó el querer mayoritario de los colombianos y, con la complicidad de la politizada Corte Constitucional de la época, impuso su voluntad, que era la voluntad de las Narco-FARC.

Si queremos una paz verdadera, estable y duradera, debemos tener claro que la violencia no cesa renunciando al imperio de la justicia, quebrantando la ley, premiando la villanía, burlando la inocencia y cediendo el control de las instituciones a los criminales.

El camino no es la paz con impunidad; el camino es la implantación de la seguridad, la reorientación de la educación, la expansión de la economía y el fortalecimiento de la justicia, únicas capaces de propiciar y mantener el orden, garantizar la libertad, promover el desarrollo y perpetuar la vida en tranquilidad.

Solo rechazo, repudio y condena merece Santos, el más cínico y desvergonzado traidor que la historia haya conocido; gran responsable del aumento del narcotráfico, de la delincuencia, de la inseguridad y de la anarquía que hoy padecemos.

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Así como no conozco a nadie que no quiera la paz, tampoco conozco a nadie que quiera la guerra, y siendo así pregunto: ¿la paz de Santos acabó con la violencia o, al contrario, la incentivó?

Con no poca razón la historia recordará a Santos como insuperable traidor e indelicado dilapidador de la hacienda pública, como artífice de la mayor impunidad de la que se tenga noticia y como gestor de la amenaza comunista que hoy asedia a la democracia colombiana.

Que nadie dude de que el responsable de la tragedia que hoy afronta la nación es Juan Manuel Santos, a quien, con sobradas razones, llaman: “El Tartufo, Traidor de Traidores”.

© 2026. Todos los derechos reservados. *Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.