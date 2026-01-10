Resumen: La extorsión en Antioquia aumentó en 2025 con más de 1.250 casos investigados. Autoridades alertan por llamadas engañosas y extorsión carcelaria.

Llaman por un servicio y terminan cobrando millones: la extorsión se disparó en Antioquia

Las llamadas para solicitar servicios en zonas apartadas del departamento y que terminaban convertidas en amenazas y exigencias de altas sumas de dinero se volvieron una pesadilla recurrente en Antioquia durante 2025.

Esta modalidad, junto con otras prácticas delincuenciales, llevó a un preocupante aumento de la extorsión en Antioquia, fenómeno que hoy mantiene en máxima alerta a las autoridades.

De acuerdo con cifras oficiales, el Gaula de la Policía en el departamento investigó más de 1.254 casos de extorsión durante el año pasado.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que si bien los grupos armados ilegales continúan involucrados en este delito, se ha detectado un aumento significativo de la llamada extorsión carcelaria.

Desde centros penitenciarios, delincuentes realizan llamadas intimidantes para exigir dinero, aprovechándose del miedo y la desinformación de las víctimas.

Por su parte, el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Luis Muñoz, detalló la evolución de las cifras en los últimos tres años: 353 casos denunciados en 2023, 508 en 2024 y 550 en 2025.

“Tenemos un incremento sostenido en los casos de extorsión. Continuamos con campañas de prevención, pero también esto demuestra que la ciudadanía tiene más confianza para denunciar”, aseguró el oficial.

En respuesta a este panorama, el Gaula de la Policía logró durante 2025 la captura de 99 personas por el delito de extorsión, 17 más por secuestro y nueve adicionales por otros delitos asociados. Las autoridades reiteraron que cualquier intento de extorsión debe denunciarse de inmediato a través de la línea 165.

La Policía fue enfática en que informar de inmediato no solo protege a la víctima, sino que también ayuda a desarticular estructuras dedicadas a la extorsión en Antioquia.

