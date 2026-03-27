¡Tatequieto al tráfico de fauna! Rescataron boas y loros en cinco municipios de Antioquia

Resumen: Policía de Antioquia incauta boas, loros e iguanas en cinco municipios. Lanzan campaña contra el tráfico de fauna silvestre en esta Semana Santa.

El Departamento de Policía Antioquia le amargó el caminado a quienes pretenden convertir la fauna en un negocio ilegal. En una ofensiva relámpago liderada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental este 25 de marzo, las autoridades reportaron el rescate de varios ejemplares que permanecían en cautiverio o estaban listos para ser comercializados.

El operativo, que se extendió por los municipios de San Jerónimo, Yalí, Támesis, Entrerríos y La Pintada, permitió la recuperación de dos boas, cinco loros, una iguana y hasta una golondrina, especies que sufren el rigor del tráfico de biodiversidad en el departamento.

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Esta contundente acción policial se enmarca en el lanzamiento de la campaña institucional “ComPasión por la Vida Silvestre”. Con esta iniciativa, la fuerza pública busca frenar en seco el negocio de la venta de animales y plantas silvestres, una práctica criminal que suele dispararse durante la temporada de Semana Santa.

Durante la festividad de reflexión y descanso, algunos ciudadanos aprovechan para traficar con especies en peligro o utilizarlas como mascotas exóticas, ignorando el daño irreparable que le causan a los ecosistemas antioqueños y las severas penas judiciales que esto acarrea.

Para garantizar que el mensaje de protección llegue a todos los rincones, las autoridades confirmaron que se realizarán 12 operativos adicionales de control y sensibilización. El foco estará puesto en terminales de transporte, ejes viales principales, parques y alrededores de las iglesias, donde el flujo de personas es mayor.

Con el apoyo de diversas entidades ambientales, la Policía de Antioquia ratificó que no bajará la guardia contra los traficantes, recordando que la protección de la vida silvestre no es un juego, sino una responsabilidad que nos toca a todos para evitar que sigan acabando con nuestra riqueza natural.

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